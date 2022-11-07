شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للعناية بصحة الفم.. أبرزها الابتعاد عن عادات الأكل السيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب أسناننا دورًا مهمًا في حياتنا، فهي تساعدنا على مضغ الطعام والتحدث وتشكيل وجوهنا بشكل جميل، والفم هو مرآة صحتنا العامة، بالإضافة إلى ذلك ، تؤثر ابتساماتنا على ثقتنا ومظهرنا أيضًا، فى هذا التقرير 5 نصائح للعناية بصحة الفم والأسنان، بحسب موقع "Health." نصائح للعناية بصحة الفم والأسنان ​1. استخدم الفرشاة والخيطيزيل تنظيف الأسنان بقايا الطعام العالقة بين الأسنان والتي قد تترابط مع اللعاب لتكوين طبقة البلاك، تميل البكتيريا إلى البقاء على قيد الحياة على هذه الجزيئات وتدمير المينا بأحماضها الهضمية، مما يتسبب في تسوس الأسنان.

يعتبر التنظيف بالخيط طريقة رائعة أخرى للتخلص من الطعام الذي قد يعلق في الفجوة بين أسناننا لذلك ، فإن التنظيف بالفرشاة والخيط لهما أهمية قصوى.

2. ابق رطبًايجب على الشخص أن يشرب الماء بشكل متكرر للحفاظ على رطوبة فمه وخلوه من الأحماض الزائدة غير المرغوب فيها، حاول أن تتجنب المشروبات السكرية والغازية والغنية بالكافيين بقدر ما تستطيع. 3. ابحث عن العلاج في الوقت المناسبأكبر خرافة هي أن علاجات الأسنان باهظة الثمن، لكن الحقيقة أن تجاهل المشكلة في المستوى الأولي يجعل العلاج مكلفًا فيما بعد. 4. اختر طبيب الأسنان بعنايةيجب اختيار زيارة طبيب الأسنان الذي تثق به وقم بشرح المشكلات واسأله مسار العلاج بالتفصيل ويجب على الشخص أيضًا التأكد من اختيار طبيب الأسنان الأكثر ملاءمة له. 5. الابتعاد عن عادات الأكل السيئةيعد الطعام الذي نتناوله أمرًا بالغ الأهمية في الحفاظ على صحة الفم. تتسبب الأطعمة السكرية واللزجة والحمضية في إتلاف الأسنان مبكرًا. حتى التدخين وتناول التبغ يمكن أن يزيدا من خطر الإصابة بمشاكل الأسنان وسرطان الفم من الأفضل دائمًا تجنب مثل هذه العادات للحفاظ على صحة الفم. 6. المواعيد المنتظمة مع طبيب الأسنانيجب ألا تعتمد زيارة عيادة الأسنان على الألم أو المشكلة. يجب تحديد مواعيد زيارات طبيب الأسنان كل ستة أشهر لمراقبة صحة الفم للحفاظ على صحتهم العامة.