بيروت - نادين محمد - علاج أصوات البطن التي تحدث عندما يشق الطعام أو السوائل أو الغازات طريقها إلى معدتك ليسبب أعراضاً مثل انتفاخ البطن أو الإسهال أو الإمساك، وهناك العديد من الأسباب الأخرى وراء الإصابة بأصوات البطن شديدة، في ما يلي الأسباب الأكثر شيوعاً لأصوات البطن.

أسباب وعلاج أصوات البطن

قبل البحث عن كيفية علاج أصوات البطن إليك أبرز أسباب الإصابة بها وهي كالتالي:

هضم بطيء أو غير كامل

عسر الهضم

الجوع

القلق والتوتر

متلازمة القولون العصبي (IBS)

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الحساسية الغذائية (مثل الداء البطني أو عدم تحمل اللاكتوز)

عدوى

مرض التهاب الأمعاء

انسداد معوي

سرطان

الأكل بسرعة كبيرة

الإفراط في الأكل

تناول الأطعمة الغازية

تناول الأطعمة الحمضية

ماذا تعني أصوات البطن مع عدم الجوع؟

إذا كانت معدتك تصدر أصواتاً حتى عندما لا تكون جائعاً. يمكن أن يكون ذلك نتيجة للقلق أو التوتر.

إذا كنت تعاني من أصوات البطن في نفس الوقت مع أعراض أخرى مثل الانتفاخ أو آلام البطن أو الإسهال أو الإمساك، فمن المرجح أن تكون ناتجة عن القولون العصبي أو الحساسية الغذائية أو انسداد الأمعاء .

هل قرقرة المعدة علامة على الإصابة بسرطان القولون؟

يمكن أن يتسبب سرطان القولون في قرقرة بطنك.

إذا كانت أصوات معدتك مصحوبة بالأعراض التالية، فعليك الذهاب إلى الطبيب على الفور لعلاج أصوات البطن :

الصورة من موقع freepik

· دم في البراز

· الغازات الزائدة

· الغثيان والقيء

· الإسهال أو الإمساك

· حرقة من المعدة

· فقدان الوزن غير المقصود

علاج أصوات البطن

1- غالباً ما تشير أصوات المعدة إلى الجوع أو انخفاض في نسبة السكر في الدم حتى تناول وجبة خفيفة (صحية) يمكن أن يخفف التذمر أو يوقف أصوات البطن تماماً.

2. كل وامضغ ببطء

يساعد تناول الطعام ببطء على هضم الطعام بشكل أفضل، مما يوقف أصوات المعدة حتى قبل أن تبدأ. لأنه ستبدأ الإنزيمات في فمك في تكسير الطعام قبل أن تبتلعه ويقلل المضغ الجيد من كمية الهواء التي تبتلعها و الغازات في معدتك، مما يقلل من خطر أصوات المعدة.

3. لا تأكل كثيراً

الإفراط في تناول الطعام مشكلة أخرى يجب تجنبها ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي، بما في ذلك زيادة هدير المعدة.

4.تناول الماء

الصورة من موقع freepik

يساعد الماء في عملية الهضم ويملأ معدتك. ومع ذلك، فإن تناول جرعات كبيرة من الماء يمكن أن يؤدي إلى تذمر المعدة. لمنع ذلك، اشرب كميات قليلة من الماء طوال اليوم. من الأفضل أن تجرب شرب الماء بين الوجبات وأثناء الوجبات لأن هذا سيسمح للإنزيمات الهاضمة بالعمل بشكل أفضل.



5. تخفيف التوتر

يعتبر التوتر والقلق من الأسباب الرئيسية لأصوات البطن ويساعد التأمل واليوجا على تخفيف التوتر وزيادة التركيز.

6. تناول طعام أقل غازات

أطعمة عديدة تسبب غازات المعدة يجب التوقف عن تناولها وهي كالتالي :

· فول

· بصل

· القرنبيط والقرنبيط

· خيار

· الفطر

· عدس

· بازيلاء

· منتجات الألبان

· المشروبات الغازية

المصدر : موقع هيلث لاين

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