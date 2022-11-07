شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض الجفاف عند الأطفال وأهم نصائح للوقاية منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث الجفاف عندما لا يحصل طفلك على كمية كافية من الماء، مما قد يضر بصحة طفلك، لذا فى هذا التقرير نتعرف على أعراض الجفاف بين الأطفال وطرق التعامل معه، بحسب موقع "Health".

يعتبر الجفاف من أكثر المشاكل التي يواجهها الأطفال شيوعًا إنها حالة يكون فيها الجسم أقل بكثير من كمية الماء التي يحتاجها ليعمل بشكل صحيح، وعند الأطفال تحدث الحالة بشكل أساسي بسبب الإسهال أو القيء.

أعراض الجفاف عند الأطفال-الشعور بالعطش

-بول أصفر داكن وقوي الرائحة

-قلة التبول

-الشعور بالدوار أو الدوخة

-الشعور بالتعب

-جفاف الفم والشفتين والعينين والجلد

-التبول قليلا، وأقل من 4 مرات في اليوم

-تنفس سريع

قد ينتج ألم العضلات وتشنجاتها في الجسم عن فقدان الأملاح والماء في العرق قد يكون لها أيضًا تأثير على الصحة الجسدية والعاطفية لطفلك، بما في ذلك الحالة المزاجية ومدى الانتباه.

تشمل المخاطر الصحية التي يمكن أن يسببها الجفاف ما يلي:

اعتمادًا على مدى خطورة الحالة ، يمكن أن يسبب الجفاف عددًا من المشكلات الصحية لطفلك.

-الجفاف الخفيف: جفاف الجلد والشفتين والفم وزيادة العطش من الأعراض النموذجية للجفاف الخفيف قد يكون لدى طفلك تبول أقل تكرارًا أيضًا.

-الجفاف المعتدل: قد يجعل هذا طفلك أقل متعة أو مشاركة ، بالإضافة إلى جفاف الفم والشفتين والجلد.

-الجفاف الشديد: الجفاف الشديد يمكن أن يجعل طفلك يشعر بالدوار وسرعة ضربات القلب.

الماء عنصر أساسي في أجسامنا. هناك حاجة للحفاظ على وظائف الجسم الأساسية. يمكن أن يؤثر عدم وجود كمية كافية من الماء في جسمك أيضًا على وظائف الجسم الداخلية الأساسية والأساسية.



اتبع هذه النصائح السبعة لمساعدة طفلك على البقاء رطبًا: اتبع هذه النصائح السبعة لمساعدة طفلك على البقاء رطبًا: 1. الأطعمة الغنية بالمياه: اعتمادًا على عمر طفلك ، يمكنك إعطاؤهم سوائل وأطعمة غنية بالمحتوى المائي لمنع الجفاف. تساعد الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء على موازنة مستوى الماء وتوفير العناصر الغذائية الحيوية لطفلك. 2. ضبط التذكيرات: خلال الصيف ، اتخذ احتياطات إضافية ، خاصة إذا كان طفلك يمارس الرياضة أو كان نشيطًا للغاية. يمكن أيضًا إنشاء تذكيرات لمياه الشرب.

3. أملاح الإماهة الفموية أو محلول الجفاف: يمكنك أيضًا إعطاء محاليل معالجة الجفاف عن طريق الفم بمجرد ظهور المرض بينما يمكن علاج الجفاف الطفيف بكمية كافية من السوائل ، فإن الجفاف المصحوب بأعراض حادة يحتاج إلى تدخل طبي فوري.

4. احذر من الشمس: قلل من أنشطة طفلك الخارجية عندما تكون الشمس في ذروتها يكون أطفالك أكثر عرضة للإصابة بالجفاف كلما زاد تعرضهم لأشعة الشمس، خاصة في فصل الصيف.

عندما يتعرض الشخص لأشعة الشمس ، يفقد الجسم في كثير من الأحيان المزيد من الماء. يميل مستوى الجلوكوز في الجسم إلى الانخفاض ، ويبدأ الشخص في الشعور بالتعب والإرهاق. لذا، قلل من تعرض طفلك للشمس.

5. ماء الليمون: ماء الليمون هو أفضل مشروب للبقاء رطباً. فيتامين سي وفير في الحمضيات مثل الليمون حافظ على ترطيب الجسم وطاقته.

6. الحساء: يمكن في كثير من الأحيان إعطاء الأطفال الشوربة الدافئة أو الحساء يساعد على ترطيب الجسم.