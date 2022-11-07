طرق طبيعية لتكبير الثدي 

بيروت - نادين محمد - هل يمكنك زيادة حجم الثدي؟ الإجابة هي نعم. ترغب معظم النساء في الحصول على جسد مثالي ولهذا، فإن كل امرأة تريد أن يكون لها شكل مثالي للثدي.

من الناحية الطبية، يتم إجراء جراحة تسمى تكبير الثدي لزيادة حجم ثدييكِ. في هذه الجراحة ، يضع الجراح المحلول الملحي والسيليكون تحت أنسجة الثدي لجعلها تبدو منتفخة، يمكن أن تكون هناك مضاعفات خطيرة مرتبطة بمثل هذا الإجراء.

هناك طرق طبيعية لزيادة حجم الثديين كالتدليك وتمارين تكبير الثدي واتباع نظام غذائي، في ما يلي نطرح أفضل الطرق السريعة التي ليس لها أي آثار جانبية.

حقائق مثيرة حول الثدي

الثدي الأيسر أكبر من اليمين. ويتغير حجم الثدي تقريبًا 6 مرات في حياة المرأة بأكملها. هذا بسبب نوع حمالة الصدر التي يتم ارتداؤها.

ينضج ثدييك فقط بعد الحمل والرضاعة.

الصورة من موقع freepik

ينمو الثدي بشكل طبيعي حتى 4 سنوات بعد الدورة الشهرية الأولى للمرأة.

كان قدماء المصريين هم أول من اكتشفوا سرطان الثدي الذي تم توثيقه على ورق البردي منذ 3500 عام. صورت أورام فقاعية على الثدي لا يمكن شفاؤها.

يمكن أن يصاب الرجال أيضًا بسرطان الثدي. نعم ، كان بيتر كريس أول رجل نجا من سرطان الثدي.

يمكن أن يتأثر حجم الثدي بمجموعة من العوامل مثل: السن، الوزن، الرياضة، الرضاعة الطبيعية، الدورة الشهرية، و الوراثة.

هل يمكنك زيادة حجم الثدي في المنزل؟

نعم ، يمكن زيادة حجم ثدييك بشكل طبيعي عن طريق التدليك وتمارين تكبير الثدي والأطعمة التي تجعله يبدو أكبر.

أطعمة لتكبير حجم الثدي

يمكن أن تساعد الأطعمة مثل منتجات الألبان والفواكه والمكسرات في تكبير الثدي الطبيعي. في ما يلي بعض الوصفات الصحية التي ستضمن النتائج في غضون شهر.

1- اللبن

الصورة من موقع istockphoto

يتكون ثدييك بالكامل من الدهون لذا يؤدي تناول منتجات الحليب الكامل الدسم الغني بالدهون إلى زيادة حجم الثدي.

2- البابايا

يمزج البابايا مع الحليب لزيادة حجم الثدي. ومع ذلك، إذا كنت حاملاً ، فلا يفضل إضافة البابايا إلى نظامك الغذائي أثناء الحمل.

الصورة من موقع freepik

3- بذور الحلبة

يحتوي على مصدر غني للإستروجين الذي يحفز تكبير الثديين. اصنعي عجينة واخلطيها بزيت الخردل ودلكي ثدييك برفق.

4- بذور الشمر

الصورة من موقع dreamstime

أضيفي مسحوق بذور الشمر إلى طعامك أو جهزي معجونًا واخلطيه بزيت الزيتون وقومي بالتدليك.

5- بذور الكتان

امضغي بذور الكتان أو أضيفي مسحوق بذور الكتان إلى طعامكِ.

الصورة من موقع freepik

6- المكسرات

تحتوي المكسرات على مصدر غني بالدهون الأحادية غير المشبعة الضرورية لبناء أنسجة الثدي.

الصورة من موقع unsplash

7- فول الصويا

فول الصويا غني بفيتويستروغنز وهو هرمون مسؤول عن حجم الثدي كما أنه يمنع الجذور الحرة التي تسبب السرطان.

الصورة من موقع istockphoto

المصدر: women's health

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