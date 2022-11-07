تناولي الطعام لمدة 8 ساعات فقط.. لإنقاص الوزن بسرعة

بيروت - نادين محمد - إذا كنت ترغبين في تجربة الصيام المتقطع لتخسيس الوزن، فيمكن تجربة حمية ثماني ساعات والصيام لمدة 16 ساعة وتناول الطعام لمدة 8 ساعات. تساعد هذه الإستراتيجية في إنقاص الوزن بشكل أسرع من أي نظام غذائي آخر، وتعد حمية ثماني الساعات فعالة للغاية في إنقاص الوزن.

هل حمية الثماني ساعات آمنة؟

تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يصومون بشكل متقطع يتخلصون من الدهون دون التأثير على كتلة عضلاتهم. تتحسن مستويات الكوليسترول في الدم لديهم، ويصبحون أكثر حساسية للإنسولين، ويقلل خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض التمثيل الغذائي .

يمكنك بدء يومك في الساعة 8 صباحًا، حتى الساعة 4 مساءً وفي ما يلي نموذج لخطة نظام غذائي لمدة 8 ساعات أو نظام صيام متقطع 16/8:

الصورة من موقع freepik

عندما تستيقظين تناولي الشاي الأخضر أو القهوة أو أي مشروب للتخلص من السموم

إفطار

(10 صباحاً)

خيارات

● رقائق القمح والحليب

● عصير الموز أو عصير الكرنب

● البيض المخفوق أو المسلوق مع الخبز المحمص

وجبة خفيفة قبل الغداء

(11:30 صباحاً)

الصورة من موقع freepik

خيارات

● سلطة الخيار والبطيخ

● 4 حبات لوز

غداء

(12:30 - 1:00 مساءً)

خيارات

● سمك وخضار مشوي + زبادي قليل الدسم

● لفائف التورتيلا + زبادي قليل الدسم

● سندويش تونة / خضار + عصير فواكه طازج

الصورة من موقع freepik

وجبة خفيفة بعد الغداء

(2:30 بعد الظهر)

خيارات

● شوكولاتة داكنة

● برتقالة أو تفاحة

وجبة خفيفة مسائية

(4:00 م)

خيارات

● وعاء صغير من رقائق البطاطس

● وعاء صغير من الفشار

● وعاء صغير من الناتشوز مع صوص المايونيز قليل الدسم

الصورة من موقع freepik

وجبة عشاء

(6:00 مساءً)

خيارات

● خضار مشوي / كباب دجاج

● حساء الدجاج على الطريقة الآسيوية + كاسترد الفاكهة

● لازانيا خضار + عصير خيار

مصدر الخبر:stylecraze.

مصدر الصور: freepik.

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