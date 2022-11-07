اعرف فوائد الكولاجين لجسمك.. يقلل ألم المفاصل ويحسن صحة الجلد والشعر

القاهرة - سامية سيد - الكولاجين هو المكون الأساسي للبشرة والعضلات والعظام والأوتار والأربطة والأنسجة الضامة الأخرى، نظرًا لأن الجسم لا يستطيع إنتاج الأحماض الأمينية لإنتاج الكولاجين ، يجب أن نعتمد على مصادر البروتين التي تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، مثل الدواجن والبيض ومنتجات الألبان وفول الصويا والكينوا، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الكولاجين لجسمك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".الكولاجين ليس مفيدًا للبشرة فحسب، ولكنه ضروري أيضًا لصحة جيدة تتمثل الوظيفة الأساسية للكولاجين في توفير البنية والقوة والدعم في جميع أنحاء الجسم. فوائد الكولاجين ​يحسن صحة الجلد والشعرزيادة مستويات الكولاجين يمكن أن تجعل بشرتك تبدو أكثر نعومة، وتسمح لخلايا بشرتك بمواصلة التجديد والإصلاح بشكل طبيعي، كما أنه يساعد في الوقاية من آثار الشيخوخة وفقدان الكولاجين، مثل الجلد المترهل، والمزيد من التجاعيد ، وانخفاض المرونة. يقلل من آلام المفاصل

عندما نفقد هذا البروتين الحيوي ، تبدأ أنسجتنا الضامة (بما في ذلك الأوتار والأربطة) في التحرك بشكل أبطأ ، مما يؤدي إلى تصلب وتورم المفاصل وأعراض أخرى.

الكولاجين، بهيكله الناعم الذي يشبه الهلام الذي يغطي ويحافظ على عظامنا معًا، يسمح لنا بالانزلاق والتحرك بحرية.