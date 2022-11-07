شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فوائد الكولاجين لجسمك.. يقلل ألم المفاصل ويحسن صحة الجلد والشعر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الكولاجين هو المكون الأساسي للبشرة والعضلات والعظام والأوتار والأربطة والأنسجة الضامة الأخرى، نظرًا لأن الجسم لا يستطيع إنتاج الأحماض الأمينية لإنتاج الكولاجين ، يجب أن نعتمد على مصادر البروتين التي تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، مثل الدواجن والبيض ومنتجات الألبان وفول الصويا والكينوا، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الكولاجين لجسمك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".الكولاجين ليس مفيدًا للبشرة فحسب، ولكنه ضروري أيضًا لصحة جيدة تتمثل الوظيفة الأساسية للكولاجين في توفير البنية والقوة والدعم في جميع أنحاء الجسم. فوائد الكولاجين يحسن صحة الجلد والشعرزيادة مستويات الكولاجين يمكن أن تجعل بشرتك تبدو أكثر نعومة، وتسمح لخلايا بشرتك بمواصلة التجديد والإصلاح بشكل طبيعي، كما أنه يساعد في الوقاية من آثار الشيخوخة وفقدان الكولاجين، مثل الجلد المترهل، والمزيد من التجاعيد ، وانخفاض المرونة. يقلل من آلام المفاصل
عندما نفقد هذا البروتين الحيوي ، تبدأ أنسجتنا الضامة (بما في ذلك الأوتار والأربطة) في التحرك بشكل أبطأ ، مما يؤدي إلى تصلب وتورم المفاصل وأعراض أخرى.
الكولاجين، بهيكله الناعم الذي يشبه الهلام الذي يغطي ويحافظ على عظامنا معًا، يسمح لنا بالانزلاق والتحرك بحرية.
يساعد في علاج تسرب القناة الهضميةإذا كنت تعاني من متلازمة الأمعاء المتسربة ، وهي حالة يمكن أن تمر فيها السموم الضارة عبر الجهاز الهضمي ، فقد يكون الكولاجين مفيدًا للغاية يساعد في تكسير البروتينات ويهدئ بطانة أمعائك ، وإصلاح جدران الخلايا التالفة وغرس الأمعاء بالأحماض الأمينية. يساعد على تقوية شعرك وأظافرك وأسنانكيعمل بروتين الكولاجين كأساس لأظافرك وشعرك وأسنانك. يمكن أن يساعد تضمينه في نظامك الغذائي في تقوية أظافرك وربما منع علامات تساقط الشعر. يساعد على تقليل القلق
يقلل الكولاجين من القلق ، ويجعلنا أكثر استرخاءً وقدرة على التعامل مع تقلبات الحياة هذا يرجع في المقام الأول إلى وجود الجلايسين في الكولاجين. الجلايسين هو حمض أميني كثير منا لا يحصل على ما يكفي منه.
اكتساب كتلة العضلاتعادة ما تنخفض كتلة العضلات مع تقدم العمر مع ممارسة التمارين الرياضية
المناسبة، ثبت أن مكملات الكولاجين تساعد في زيادة كتلة العضلات وقوتها. المصادر الطبيعية للكولاجين
يمكن أن يساعدك إجراء تغييرات غذائية محددة على زيادة تناولك لمكملات الكولاجين.
بياض البيض وجلد الدجاج وجلد السمك كلها مصادر طبيعية للكولاجين.
تعتبر الفواكه الحمضية والتوت والطماطم والأفوكادو خيارات ممتازة أيضًا.
يمكن أن يساعد أيضًا تضمين الخضروات الورقية والثوم والخضروات الحمراء والصفراء والفلفل الحلو والفاصوليا والأعشاب مثل أشواجاندا في نظامك الغذائي.
أحمد أبراهيم
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام