شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك عند تدخين 10 سجائر باليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل أنت مدخن شره وينتهي بك الأمر بتدخين أكثر من 10 سجائر أو أكثر في اليوم، تابع لتعرف تأثيره على جسمك، تدخين السجائر على أي حال عادة سيئة يمكن أن تقتلك من الداخل ببطء، وعندما تفرط في ذلك ، فإنك في الواقع تدعو لظروف قاسية ومميتة لمهاجمتك.

وفقًا لدراسة نشرها المعهد الوطني للسرطان (NCI) ، فإن الشخص الذي يدخن أكثر من 10 سجائر يوميًا، يكون أكثر عرضة للوفاة من غير المدخنين. دعنا نلقي نظرة على ما يحدث عندما تدخن.

يمكن للتدخين أن يضر بأجهزتك

حسب موقع " thehealthsite " سواء كان ذلك بسبب السجائر أو التدخين الإلكتروني، يمكن أن يضر التدخين بأعضائك إلى الحد الذي قد لا تتمكن فيه من عيش حياتك خالية من الأمراض على الإطلاق.

في دراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) ، ذكر الباحثون أنه حتى تدخين سيجارة واحدة فقط في اليوم ، يمكن أن يزيد من خطر إصابة الشخص بالسكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية .

يمكن أن يسبب التدخين العديد من الأمراض الصحية المزمنة ، وقد يقتلك البعض حتى إذا لم يتم تقديم العلاج المناسب في الوقت المناسب.

فيما يلي قائمة بجميع الأمراض التي يمكن أن يسببها تدخين السجائر:

سرطان الرئة

أمراض القلب

السكتة الدماغية

أمراض الرئة

داء السكري

مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)

انتفاخ الرئة

التهاب الشعب الهوائية المزمن

مرض الدرن

أنواع معينة من أمراض العيون

يمكن أن يضعف جهاز المناعة الخاص بك

التهاب المفصل الروماتويدي

يمكن أن يزيد التدخين أيضًا من خطر الإصابة بتصلب الشرايين ، وهي حالة تتميز بالتراكم المفرط للدهون داخل الشرايين، مما يزيد بطريقة ما من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية.

الإقلاع عن التدخين ، لأنك بالفعل مدى بطء قد يؤدي إلى تلف أعضائك الداخلية ودفعك نحو الموت. لا يوجد وقت وكمية مناسبة من السجائر التي ينصح المرء بتدخينها ، لذلك ما يجب فعله هو الإقلاع عنها في اليوم الذي تقرأ فيه هذا المقال. لن تبقيك على قيد الحياة خالية من الأمراض فحسب ، بل ستبقيك أيضًا على قيد الحياة لعائلتك التي تحتاجك!