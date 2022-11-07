شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على صحة أسنانك وعظامك وتناول هذه الأطعمة.. أبرزها الدجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ علي صحة الأسنان والعظام في الجسم تعد من أهم الحيل التي يجب القيام بها للحد من التعرض لأي مضاعفات صحية كحدوث تساقط وضعف في الأسنان والإصابة بالتهابات اللثة ومشاكل عديدة بها، وأيضا يتعرض الشخص للإصابة بمشاكل عديدة في العظام تعد من الأمور التي تزيد من تعرضك للإصابة والشعور بالكسور الجسم وهشاشة العظام.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع “HEALTHLINE”، سنتعرف علي أبرز الأطعمة الغنية بالبروتين المهمة والمفيدة لصحة الأسنان والعظام، ومنها:

-الزبادي والحليبيعدان من الأطعمة المهمة للحفاظ علي صحة الأسنان والعظام، فهما يحتويان علي حمض اللاكتيك الذي يحد من نمو البكتيريا، والكالسيوم وجميع هذه العناصر تعمل علي تنظيم درجة حموضة الفم، وأيضا تقوية العظام والحد من تعرضها لأي مضاعفات صحية مرتبطة بها. -الأجبانتعد من الأطعمة المهمة والمفيدة لصحة الأسنان والعظام، فتناولها يحمي من تعرض صحة الأسنان والفم لأي مضاعفات صحية، وأيضا تعمل علي تقوية صحة العظام لأنها غني بالكالسيوم والفوسفات التي تعمل علي تقوية العظام والأسنان. -الدجاجيعد من الأطعمة الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة الأسنان والعظام، ويقويهم ويحد من تعرضهم للكسور أو الضعف الشديد، ولذا علي تناولها.





-الخضروات الورقيةكالسبانخ والبروكلي، جميعها خضروات غنية بالكالسيوم والعديد من العناصر الغذائية الأخري المهمة والمفيدة للجسم، والتي تعمل علي تقوية الأسنان والعظام، ولذا يجب عليك تناولهم باستمرار.