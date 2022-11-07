ريجيم ساتفيك أفضل طريقة لإنقاص الوزن على المدى الطويل.. اعرف تفاصيله

القاهرة - سامية سيد - ريجيم ساتفيك Sattvic Diet هو نظام غذائي موصى به لفقدان الوزن، ويمكن اعتباره نمط حياة يمكن الالتزام به لفترة طويلة دون أن يسبب لك أضرار صحية، في هذا التقرير نتعرف على الأطعمة التي يمكن تناولها خلال حمية ساتفيك وفوائد هذا النظام الغذائي لصحتك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا". أطعمة يجب تناولها لفقدان الوزن في ريجيم ساتفيك

تتكون أنظمة ساتفيك الغذائية من الأطعمة الطازجة الغنية بالعناصر الغذائية، بما في ذلك الخضراوات والفواكه والبقوليات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة وعصائر الفاكهة الطازجة وشاي الأعشاب.

قد يكون وعاء من السلطات النيئة خيارًا مثاليًا في ريجيم ساتفيك.

كيف تتجنب الانتفاخ الناتج عن حمية ساتفيك؟

الانتفاخ يرتبط دائمًا بتناول الكثير من السكر وأيضًا عند تناول أطعمة غير متوافقة من الشائع بالنسبة لنا أن نشعر بالانتفاخ بعد تناول الطعام بعد الأكل كجزء من الإفراط في تناول الطعام.

يمكن تجنب الانتفاخ من خلال ممارسة المباعدة بين الوجبات، وليس حشو جسمك بالكثير من السكر والكربوهيدرات في وجبة واحدة، وشرب الماء قبل أو بعد الوجبة بساعة وليس أثناء الوجبات، وعدم خلط العديد من أنواع الطعام المختلفة في وجبة واحدة.