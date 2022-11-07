شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث إذا تركت الجير على أسنانك دون علاج لفترة طويلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجميع يحب أن يبتسم، لكن بالنسبة للعديد من أسنانهم التي تعاني من البلاك ، تمنعهم من فعل ذلك، غالبًا ما يعيش الناس مع هذه التجربة غير السارة معظم حياتهم ونادرًا ما يتم إصلاح الأمور، يمكن أن يؤدي ترك البلاك دون علاج لفترة طويلة إلى مشاكل كبيرة في الأسنان.

كيف يتكون الجير على الأسنان؟

وفقا لموقع " OnlyMyHealth " حتى بعد العناية الجيدة بأسنانك ، تستمر البكتيريا في فمك، تختلط هذه البكتيريا بجزيئات الطعام التي تبقى على أسنانك وتشكل غشاءً لزجًا يُعرف باسم لوحة الأسنان.

ادةً ما يساعد التنظيف المنتظم بالفرشاة والخيط على إزالة البلاك، لكن المشكلة تنشأ عندما يبقى البلاك على أسنانك لفترات طويلة، وعندما يحدث هذا ، تتصلب المادة اللزجة في الجير.

الجير هو مادة صلبة، بنية اللون، وتتكون في الغالب من البكتيريا الممعدنة إلى جانب كميات صغيرة من البروتين المعدني من اللعاب، ويكون خشن ومسامي ويصعب إزالته، وترسب هذه الكتلة الصلبة أسفل وتحت خط اللثة.

كيف يؤثر الجير على أسنانك؟

بمجرد أن يبدأ تراكم الجير على أسنانك، يصبح من الصعب إزالته بالفرشاة والخيط الطبيعي، بعد ذلك ، ترسب المزيد من الجير على أسنانك، وعندما يترسب الجير فوق خط اللثة ، يبدأ الوضع بالتحول إلى كآبة. نظرًا لأن البلاك حمضي، فقد يؤديان إلى تسوس المينا ، مما يتسبب في تسوس الأسنان. بينما يمكن أن تؤدي البكتيريا إلى تهيج اللثة وتسوسها. تدريجيًا ، قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض اللثة.

يمكن علاج أو عكس أمراض اللثة الخفيفة ، مثل التهاب اللثة. ومع ذلك ، إذا لم يتم الاهتمام بهذا الأمر ، فقد يزداد الأمر سوءًا ويؤدي إلى التهاب دواعم السن، تدريجيًا ، تتسبب اللويحة غير المعالجة في تدهور اللثة ، وبالتالي تبدأ في تراجع اللثة وتزيد في النهاية من فرص تسوس الأسنان وفقدانها.

إلى جانب ذلك، فإن الجير لديه أيضًا مشكلة تجميلية، بسبب مساميتها، يمكنها بسهولة امتصاص البقع، لذلك إذا كنت تشرب الشاي أو القهوة أو التدخين ، فمن المرجح أن تصاب ببقع على أسنانك.

كيف تعرف إذا كان لديك تراكم الجير؟

يمكنك بسهولة اكتشاف الجير عندما يكون فوق خط اللثة، يمكنك أن تشعر بخشونتها عند اللمس. عندما تصبح الحالة شديدة ، فإنها تؤدي إلى التهاب ونزيف في اللثة، غالبًا ما يكون الجير أصفرًا أو بنيًا في المظهر ، وإذا لم تتم إزالته ، فإنه يستمر في النمو ويزداد حجمه.

عندما ينمو الجير تحت خط اللثة ، فإنه يسبب تورمًا قد يؤدي أيضًا إلى حدوث نزيف. في المظهر ، قد يكون أسود أو بني.

ماذا تفعل لإزالة الجير؟

بمجرد أن يبدأ الجير في التراكم ، يصبح من الصعب التخلص منه من خلال الروتين المعتاد لنظافة الأسنان، مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة. في حين أنه من المستحسن استشارة طبيب أسنان في مثل هذه الحالة ، فمن الحكمة عدم تركه ينمو على أسنانك في المقام الأول.

هذه بعض النصائح التي يمكنك اتباعها لمنع تراكم الجير.