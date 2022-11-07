شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل العلاجات للتخلص من ندبات حب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حب الشباب هو كابوس كل مراهق ، ويمكن أن يمتد حب الشباب أحيانًا إلى مرحلة البلوغ ولكن بعد فترة طويلة من زوال البثور وتلاشي الاحمرار والتهيج ويترك ندبات واثر على البشرة .

وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic سواء كانت ندبات حب الشباب عادية او عميقة ، فهناك عدة طرق جيدة لإخفائها أو تقليلها

على الرغم من أنه من غير الممكن التخلص من ندبات حب الشباب بسرعة ، لم يفت الأوان بعد على علاجها. قد يضطر المرضى المراهقون إلى الانتظار حتى أوائل العشرينات من العمر قبل الخضوع للعلاج للتأكد من أن هناك خطر ضئيل في ظهور حب الشباب في المستقبل.

في حين أن هناك الكثير من المنتجات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية والتي تدعي تحسين نسيج الندبة ولونها ومظهرها ، فلا توجد طريقة حقيقية للتخلص من ندبات حب الشباب بشكل طبيعي وفي المنزل، و قد تشمل المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية المكونات التالية:

-أحماض ألفا هيدروكسي.

-أحماض اللبنيك.

-الريتينويد.

-حمض الصفصاف.

لكن أفضل رهان هو استشارة طبيب أمراض جلدية أولاً ، سوف يركزون على السيطرة على حب الشباب كلما قل عدد البثور لديك ، قلت الندوب التي ستحصل عليها والخبر السار هو أن ندوب حب الشباب ليست كلها دائمة.

عندما يوجه طبيبك الانتباه إلى الندوب التي خلفها حب الشباب ، فسوف يستكشف عادةً خيارات العلاج التالية.

-التقشير بالليزر

يستهدف الليزر الخاص بالأوعية الدموية الأوعية الدموية ويمكن أن يساعد في تفتيح الندبات المسطحة أو المرتفعة ذات اللون الوردي أو الأرجواني وتساعد على تسطيح الندبات المرتفعة. غالبًا ما يستخدم الأطباء الليزر الجزئي أو ليزر ثاني أكسيد الكربون لعلاج ندبات حب الشباب.

-التقشير الكيميائي

قد يقوم طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك بوضع محلول كيميائي على بشرتك يؤدي ذلك إلى ظهور البثور وتقشرها في النهاية ، مما يؤدي إلى تكوين بشرة جديدة ومتجددة تكون عادةً أكثر نعومة من الجلد القديم.

عادة ما يسبب التقشير الاحمرار ، وأحيانًا التورم والقروح الباردة ، لمدة تصل إلى سبعة أيام. هذا العلاج أيضًا أقل تكلفة لأنك ستحتاج عادةً إلى جلسة علاج واحدة فقط.

-ميكرونيدلينغ

المعروف أيضًا باسم العلاج بالحث على الكولاجين ، يستخدم الوخز بالإبر الدقيقة إما بكرة إبرة رفيعة أو جهاز قلم لإنشاء ثقوب صغيرة في الطبقة العليا من بشرتك و يحفز هذا الإجراء إنتاج الكولاجين ، مما يساعد على تحسين الخطوط الدقيقة وملمس الجلد.

يحدث الاحمرار بعد ذلك ويستمر عادة بضعة أيام سيحتاج معظم الناس من أربعة إلى ستة علاجات ميكرونيدلنغ للحصول على أفضل النتائج.

قد يستخدم طبيبك أكثر من نوع واحد من العلاج أيضًا ، حسب احتياجاتك على سبيل المثال ، قد يعالجون بعض الندبات بالليزر والبعض الآخر بالوخز الميكروني.

-الاستئصال باللكمة

إذا كان لديك ندبة محفورة لا تلتئم جيدًا بالعلاج القياسي ، فقد يختار طبيبك الاستئصال بالثقب ،هذا هو المكان الذي يتم فيه إزالة الندبة وبصيلات الشعر بالكامل قبل ظهورها مرة أخرى.

يتم استخدام أداة مستديرة لإزالة الندبة تمامًا عن طريق ثقب الطبقة العليا من الجلد بعد ذلك ، يتم استخدام خيوط الجلد لإغلاق المنطقة ، مما يؤدي إلى ندبة أصغر وأكثر تسطحًا تتلاشى بمرور الوقت.

الحشو

نعم ، تستخدم الفيلر عادة لعلاج التجاعيد ولكن يمكن أيضًا استخدامها للمساعدة في علاج ندبات حب الشباب الغارقة.

تساعد حشوات حمض الهيالورونيك مثل Restylane® و Juvederm® على ترطيب بشرتك وتنعيم أي مناطق غائرة ، بينما ترفع حشوات الكولاجين مثل Bellafill® ندبة حب الشباب ويمكن أن تضيف حجمًا.

يعمل Sculptra® ، وهو عبارة عن حشو من حمض اللاكتيك من البولي إل ، مع مرور الوقت عن طريق تحفيز إنتاج الكولاجين لإزالة أي ندبات حب الشباب.

قد يقترح طبيبك أيضًا نقل الدهون الذاتية ، حيث يتم حصاد الدهون من جزء آخر من جسمك وحقنها في منطقة ندبات حب الشباب.

بالنسبة لجميع أنواع الحشو ، قد تعاني من التورم والاحمرار وتغير اللون. اعتمادًا على نوع الحشو المستخدم ، قد تحتاج إلى علاجات متعددة.

-حقن الستيرويد

علاج شائع ، يمكن استخدام حقن الستيرويد لتسطيح ندبات حب الشباب المرتفعة ستحتاج إلى علاجات متعددة قبل أن ترى أي فرق ملحوظ.

يمكن أن تشمل الآثار الجانبية ألمًا خفيفًا وكدمات وربما نزيفًا يمكن أن تؤدي الحقن بالتناوب مع علاجات الليزر في كثير من الأحيان إلى تحسين النتائج.