شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباء يحذرون من الآثار الجانبية لاستخدام أدوية السكر لفقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث خبراء الصحة على توخي الحذر الشديد أثناء استخدام أدوية السكري لفقدان الوزن، وهناك العديد من الأدوية المضادة للسكري التي يمكن أن تسبب فقدان الوزن.

وفقًا للدكتور Ritesh Gupta ، مدير مستشفى Fortis CDOC لـداء السكري وأمراض الغدد الصماء بالهند، فأن دواء الميتفورمين هو أحد أقدم الأدوية المضادة لمرض السكري ويسبب فقدان الوزن بمقدار ضئيل.

وقال الطبيب وفقا لموقع " timesnownews " هناك أدوية أحدث مثل مثبطات SGLT2 ومنبهات AGLP1 التي تسبب قدرًا كبيرًا من فقدان الوزن، وتمت الموافقة على عدد قليل من هذه الأدوية لفقدان الوزن في الولايات المتحدة.

وحذر الخبراء من أن بعض هذه العقاقير يمكن أن تستخدم لفقدان الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ولا يعانون من مرض السكري، "لكن هذا يجب ألا يتم إلا بعد إجراء فحص مناسب وتحت إشراف طبي دقيق".

في الولايات المتحدة ، يحظى Ozempic ، وهو دواء موصوف لعلاج مرض السكري من النوع 2 ، باهتمام كبير بسبب أحد آثاره الجانبية وهو فقدان الوزن.

لقد أصبح ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حصد موضوع "Ozempic" أكثر من 300 مليون مشاهدة على TikTok ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.

تقول نوفو نورديسك ، الشركة المصنعة لـ Ozempic ، إن الطلب المتزايد على الأدوية وقضايا سلسلة التوريد أثرت على الإمدادات، ولكن الأدوية متاحة الآن للتحكم في السكر ، والتي بالإضافة إلى ذلك تسبب فقدان الوزن وهذا قد يبدو مربحًا للمرضى.

قال الدكتور ديراج كابور ، رئيس قسم الغدد الصماء في مستشفيات أرتميس، : "لكن لكل دواء مؤشراته ونصيبه من الآثار الجانبية، لذلك، يُنصح دائمًا باستشارة طبيبك قبل الشروع في مثل هذه العلاجات".

وأضاف الدكتور أتول لوثرا، رئيس قسم السكري والغدد الصماء، معهد فورتيس للبحوث التذكاري، جورجرام: "إن فقدان الوزن باستخدام بعض الأدوية المضادة للسكري لا يلغي بأي حال من الأحوال الحاجة إلى إجراء تغييرات في نمط الحياة (التحكم في النظام الغذائي والتمارين البدنية) للغرض نفسه".