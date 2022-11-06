شكرا لقرائتكم خبر عن عادات غذائية خاطئة تعرضك لضعف المناعة.. أبرزها السكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ علي تقوية الجهاز المناعي يعد من الأمور التي يجب القيام بها للحد من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، وأيضا كورونا، والعدوي الفيروسية أو البكتيريا، وهناك العديد من العادات التي يتبعها ويقوم بها الشخص، وتتعمل علي ضعف الجهاز المناعي، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع “HEALTHLINE” الطبي، ومنها:

- تناول السكريات، يعتبر من الأمور التي تدمر الجهاز المناعي حيث تتغذى البكتريا على السكر الذي من دوره ضعف الجهاز المناعي للجسم، ويعرض الطفل للإصابة عدة مرات بالعدوات المختلفة، وتشمل تلك الأغذية الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على السكر المربى، والمعجنات، والدقيق الأبيض، والعصائر الطبيعية المحلاة أو المعلبة.

-تناول الأطعمة الغنية بالمواد الحافظة والألوان الصناعية، تعد من أبرز الأسباب المؤدية لضعف الجهاز المناعي، ومن ضمنها المعجنات وأكياس البطاطس والعصائر المعلبة والمياه الغازية، ولكن تناولها يؤدي إلى إضعاف الجهاز المناعي، ويزيد من فرص الإصابة بالتهاب الخلايا في الجسم، ويتسبب في تدمير الجهاز المناعي.

- كثرة استخدام المضادات الحيوية تعد من الأمور المسببة لتدمير الجهاز المناعي، وخاصة إذا كنت تتناوله دون توجيه الطبيب، فتناول المضادات الحيوية دون داع يتسبب في عدم تعرف الجسم علي الجراثيم والميكروبات المسببة للمرض.

- كثرة تعرض للضغط النفسي، تعد من الأمور المسببة لضعف الجهاز المناعي وتجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، ولذا يجب التخلص من الضغط النفسي.