شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة تساعد فى تقليل خطر إصابتك بإعتام عدسة العين.. أبرزها البيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إعتام عدسة العين هو مساحة غائمة في عدسة عينك، يمكن أن يسبب إعتام عدسة العين رؤية ضبابية ويمكن أن يجعل القراءة والقيادة والمشاركة في الأنشطة الأخرى صعبة، في حين أن بعض عوامل خطر إعتام عدسة العين خارجة عن سيطرتك ، هناك بعض التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة التي يمكنك إجراؤها لتقليل المخاطر و إليك أربعة أطعمة تعزز صحة العين يمكنك تجربتها ، وفقا لما نشره موقع " verywellhealth".

كيوي

فيتامين سى عنصر غذائي قد يكون له دور عميق في صحة العين ، خاصة عندما يتعلق الأمر بمخاطر إعتام عدسة العين، أظهرت الأبحاث أن ارتفاع مستويات فيتامين سى في الدم يرتبط بتقليل احتمالات الإصابة بإعتام عدسة العين ، مما يبرز دور المغذيات الوقائي على عدسة العين

يحتوي الكيوي على أعلى محتوى من فيتامين سي مقارنة بأي فاكهة يتم تناولها بشكل شائع، 4 حبات كيوي ذهبية اللون تقدم أكثر من 100٪ من حاجتك اليومية لفيتامين سي.

بيض

يعتبر البيض مصدرًا طبيعيًا ومضغوطًا للعناصر الغذائية الرئيسية ، بما في ذلك البروتين عالي الجودة، يوجد ما يقرب من نصف بروتين البيضة ومعظم الفيتامينات والمعادن في صفار البيض، يوصى بتناوله لمعظم البالغين كجزء من نمط الأكل الصحي للقلب وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يحتوي صفار البيض على زياكسانثين - صبغة كاروتينويد تدعم صحة العين.

سمك السالمون

يعتبر السلمون قوة غذائية لأنه مليء بالبروتين عالي الجودة والمغذيات الدقيقة مثل السيلينيوم واليود ،تعتبر أسماك المياه الباردة الزيتية مثل السلمون أيضًا واحدة من أفضل مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية ، صحيح أن تناول كميات أكبر من الدهون والكوليسترول يمكن أن يزيد من خطر إصابتك بإعتام عدسة العين من ناحية أخرى ، يرتبط تناول المزيد من أحماض أوميجا 3 الدهنية بتقليل مخاطر الإصابة بإعتام عدسة العين.

قرع العسل

كمصدر للمغذيات الداعمة لصحة العين مثل الفيتامينات E و A ، يعتبر قرع العسل طعامًا رائعًا يجب مراعاته إذا كنت ترغب في تقليل خطر إصابتك بإعتام عدسة العين، أظهرت الأبحاث أن الأنظمة الغذائية الغنية بفيتامينات E و A مرتبطة بعدد أقل من إعتام عدسة العين.