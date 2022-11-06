اشربي خلطة الماء العجيبة واخسري الكيلوغرامات الزائدة

بيروت - نادين محمد - تطلق تسمية «الماء العجيبة» على ماء الباذنجان التي تساعد بشكل مذهل على خسارة الكيلوغرامات الزائدة، كما وتمنح الجسم الطاقة التي يحتاج إليها على امتداد النهار أيضاً.

تابعي ما يلي لتدعمي حميتك لخسارة الوزن وحرق الدهون والحصول على نتيجة حقاً "عجيبة" في إزالة الكرش.

الباذنجان... لماذا؟

لأنّه يتمتع بالكثير من الخصائص المفيدة، ولا سيما حين يتعلق الأمر بخسارة الكليوغرامات الزائدة. كما أنه غنيّ بالعناصر الصحيّة الأساسية مثل المعادن والألياف والفيتامينات:

-يحتوي الباذنجان على نسبة مرتفعة من الفيتامين E، المضاد الفعال للأكسدة.

-يعتبر هذا النوع من الخضار مدراً ممتازاً للبول.

-يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية، كما أنه غنيّ بالماء، ما يعني أنّه مفيد جداً في حالات الحميات المنحّفة.

-يساعد على تنظيف الجسم وعلى خفض مستوى السكّر في الدم. كما أنه يساهم في خفض مستوى الكوليسترول، لا سيما أنه يمتصّ الدهون التي يتم استهلاكها.

-يحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف، ما يعني أنّه يحول دون حدوث الإمساك.

وصفة ماء الباذنجان العجيبة

والآن، هل تريدين أن تلجئي إلى الباذنجان من أجل خسارة وزنك الزائد؟ إذاً، كل ما عليك القيام به هو أن تحضّري هذه الوصفة:

-إغسلي حبة متوسطة الحجم من الباذنجان بواسطة القليل من خلّ التفاح ومن بيكربونات الصودا ثمّ بالماء.

-قطعي حبة الباذنجان إلى شرحات بسماكة 1 سنتم لكلّ منها.

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-ضعي الشرحات في مرطبان زجاجي بالتدريج مع إضافتك الماء.

-أعصري حبة متوسطة الحجم من الليمون وأضيفيها إلى مزيج الباذنجان ثمّ حرّكي المكونات جيداً بواسطة ملعقة.

-ضعي المزيج في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

كيف تتناولين المزيج؟

لا تنسي أبداً خذه النصيحة: من الأفضل أن تتناولي مزيج الباذنجان والليمون على امتداد النهار كما يلي:

- الفطور: كوب من ماء الباذنجان والليمون + كوب من الشوفان وثمرة من التفاح.

-الغداء: كوب من ماء الباذنجان مع الليمون قبل تناول الطعام ثمّ سلطة سبانخ وجوز، القليل من الجبنة خفيفة الدسم ومن قطع الأناناس، قطع من صدر الدجاج المشوية في الفرن مع دوائر من الليمون.

-وجبة خفيفة: كوب من ماء الباذنجان والليمون.

-العشاء: كوب من ماء الباذنجان والليمون قبل تناول الطعام ثمّ بضع قطع مسلوقة من الأرضي شوكة مع القليل من زيت الزيتون والخل + سلطة سهلة الهضم مع الخس والطماطم الكرزية وقطع من البابايا وبضع حبات من الجوز والقليل من زيت الزيتون وشرحات من الليمون.

ملاحظة مفيدة

-هذا المزيج يساعدك على أن تشعري بالشبع ويحفز عملية هضم الدهون لديك.

-من الضروري أن تمارسي بعض التمارين أثناء اتباعك هذا الرجيم لمدة ساعة يومياً.

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ملاحظة من الجميلة: يستحسن استشارة اختصاصي قبل تطبيق أي من الوصفات.