بيروت - نادين محمد - على الرغم من فوائد المورينجا لاحتوائها على البروتينات والمعادن والكربوهيدرات، وما إلى ذلك إلا أن أضرار المورينجا تعد عديدة أيضاً، لذا لتفادي أضرار المورينجا يجب التوقف عن إضافة المورينجا إلى نظامك الغذائي بشكل مفرط. يجب عليك استشارة الطبيب قبل تناول مكملات المورينجا مثل البودرة والأقراص والحبوب. بالإضافة إلى ذلك إليك استخدامات المورينجا وآثارها الجانبية، فلا يجب تناول مكملات المورينجا دون استشارة الطبيب. يمكن أن تسبب آثارًا ضارة وتؤثر على جودة حياتك.

فوائد وأضرار المورينجا

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مشاكل الغدة الدرقية

وفقاً لموقع sciencedirect. تحتوي المورينجا على قلويدات عالية يمكن أن تخفض ضغط الدم ومعدلات ضربات القلب التي تتطلب عناية طبية فورية.

لا يجب تناول مسحوق المورينجا أو أي مكملات أخرى مع أدوية الغدة الدرقية الأخرى؛ لأنها ستزيد من مشاكل الغدة الدرقية.

المورينجا وأدوية لمرض السكري

إذا كنت تتناول أدوية لمرض السكري، فعليك تجنب تناول مكملات المورينجا.

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أضرار المورينجا واضطرابات في المعدة

يمكن أن تؤدي الخصائص الملينة في المورينجا إلى اضطرابات وحموضة المعدة وانتفاخ البطن والغازات وما إلى ذلك.

يجب تجنب تناول مستخلص بذور المورينجا لأنه يمكن أن يؤدي إلى تسمم في جهاز المناعة لديك ومن الحكمة ألا تتناول مكملات المورينجا عند استخدام أدوية ترقق الدم.

تقلصات الرحم

يمكن لبعض المواد الكيميائية الموجودة في المورينجا أن تسبب تقلصات الرحم أثناء الحمل، ويجب تجنب ذلك إذا كنت حاملاً.

إذا استخدمت كبسولات أو أقراص المورينجا، فيمكنك تناول 1-2 كبسولة أو قرص مع الماء. من ناحية أخرى، يجب أن تفكري في إضافة ½-1 ملعقة صغيرة من مسحوق المورينجا إلى كوب من الماء الفاتر الذي سيساعدك على تجربة النتائج المرجوة.

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تفاعل المورينجا مع الأدوية الأخرى

يمكن أن تتفاعل مكملات المورينجا مع الأدوية الأخرى، ويجب ألا تتناوليها إلا بعد استشارة طبيبك. يجب عليك اتباع التعليمات المطبوعة على الملصق بعناية لمعرفة المزيد عن الجرعة بالتفصيل.

يمكن أن يحارب المورينجا الالتهابات الشائعة، فيعد الكبد عضوًا مهمًا في جسمك وهو مسؤول عن العديد من الوظائف. في الوقت نفسه، يجب التأكد من عدم تعرضه لأي ضرر أو مشاكل أخرى. تتيح لك إضافة المورينجا إلي نظامك الغذائي في الصباح إلى حماية الكبد من المشاكل التي تسببها الأدوية، ويسمح لك تناول المورينجا بمنع أعراض السرطان، مما يساعد على اتباع نمط حياة صحي. إذا كنت مريضة بالسرطان، فإن تناول المورينجا يمكّنك من التحكم في الأعراض بشكل فعال. يمكنك تناول المكملات بعد استشارة الطبيب لتقليل المضاعفات.

الصورة من موقع stock.adobe

المصدر : موقع sciencedirect

ملاحظة من "الجميلة" يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تناول مكملات المورينجا.

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