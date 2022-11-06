شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل مع الأدوية منتهية الصلاحية؟.. تسبب تأثيرًا مميتًا على الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نستهلك الأدوية بانتظام، ويستهلك البعض منا الأدوية بشكل يومي لأسباب عديدة لكن هل لاحظت إن صندوق الدواء عادة ما يكون مليئًا بمئات الأدوية الأخرى التي نادرًا ما تستخدم وقد تكون صلاحيتها قد انتهت، في هذا التقرير نتعرف على تأثير تناول الأدوية منتهية الصلاحية على الجسم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

كثير من الناس لا يتخلصون من الأدوية غير المستخدمة معتقدين ماذا لو أصيبوا بنفس المرض أو العدوى مرة أخرى.

يجب معرفة أن الأدوية توصف مع مراعاة عدة عوامل من غير المؤكد ما إذا كانت الحالة البيولوجية لجسمك ستبقى كما هي عندما تصاب بنفس العدوى في المرة القادمة لذلك ، لا تخزن الدواء وبدلاً من ذلك استشر طبيبك في كل مرة تصاب فيها بالعدوى.

مخاطر تناول أدوية منتهية الصلاحية قد يؤدي تناول أدوية منتهية الصلاحية إلى تأثيرات قاتلة لجسم الإنسان، لذا يجب أن تكون حذرا للغاية بشأن هذا.

من المهم أيضًا معرفة أن الدواء الذي نجح مع شخص ما لا يعمل لشخص آخر.

إليك ما يجب عليك فعله: تخلص من الأدوية بمجرد الوصول إلى تاريخ انتهاء صلاحيتها

إذا كنت تتناول الأدوية بانتظام، فاحتفظ بمفكرة وقم بتدوين تواريخ انتهاء الصلاحية

احفظ الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال

حتى إذا كنت ترغب في تخزين بعض الأدوية ذات الطبيعة الخفيفة، فتحقق دائمًا من تواريخها قبل تناولها

يجب إعادة الأدوية، مثل الأدوية السامة للخلايا منتهية الصلاحية والمواد الملوثة بالأدوية السامة للخلايا إلى الشركة المصنعة أو المورد لحرقها.

لتجنب مخاطر الاستهلاك الخاطئ ، أفرغ علب الأدوية في صندوق القمامة

ماذا يحدث للأدوية عندما تنتهي صلاحيتها؟

تعتمد فعالية الدواء على تاريخ انتهاء صلاحيته وهذا هو سبب ذكر تواريخ انتهاء الصلاحية على العبوات.

يتم ذكر تواريخ انتهاء الصلاحية بألوان وخطوط مميزة لتوضيح الأمر للمستهلك.

تبدأ الأدوية في فقدان قوتها بعد تواريخ انتهاء الصلاحية. على الرغم من عدم معرفة السرعة التي يفقدون بها فعاليتها، إلا أنها قاعدة ذهبية مفادها أن الأدوية بعد انتهاء الصلاحية إما أن تكون عديمة الفائدة أو تكون نشطة بشكل خطير ومن الأفضل تجنبها.

يعتمد العمر الافتراضي للأدوية أيضًا على درجة الحرارة والضوء والرطوبة لذلك إذا كنت ترغب في تخزين الأدوية لفترة أطول، فاتبع التعليمات الواردة على العبوة.



كيف يتم التخلص من المعدات الطبية القديمة؟ كيف يتم التخلص من المعدات الطبية القديمة؟ يجب على أولئك الذين يستخدمون المحاقن أو الأدوات الحادة بانتظام التخلص منها بشكل صحيح وحذر قد يؤدي التخلص العشوائي من هذه المعدات إلى إصابة عمال النظافة.

لا تقم بإلقائها في سلة المهملات دون وضعها في طبقات من الأوراق أو الأكياس الصغيرة قم بتعبئتها بشكل صحيح بحيث لا تضر حوافها الحادة بقطع أي شيء.