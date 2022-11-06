أضف بذور الشيا لنظامك الغذائي للتخلص من دهون البطن

القاهرة - سامية سيد - دهون البطن أو الكرش أسوأ أنواع الدهون التي تتراكم حول البطن، ويتسبب أسلوب حياتنا الخامل والجلوس لساعات طويلة وتناول الأطعمة السريعة والمصنعة وعدم ممارسة الرياضة في إصابتنا بدهون البطن، ويمكنك أن تتخلص من دهون البطن بإضافة بذور الشيا إلى نظامك الغذائي، في هذا التقرير نتعرف على فوائد تناول بذور الشيا لتقليل دهون البطن، بحسب موقع "Health". فوائد بذور الشيا لحرق دهون البطن

بذور الشيا قد تساعدك في التخلص من دهون البطن، حيث أنها مغذية للغاية وتحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن وغنية بالألياف والحديد والماغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم وأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين سي .

كما وجدت بعض الدراسات أن بذور الشيا تحتوي على الألياف التي تساعد في تنظيم حركة الأمعاء وقوم بشكل أساسي بطرد السموم المتراكمة في الأمعاء ، والتي بدورها تساعد على فقدان الدهون الحشوية أو دهون البطن.

كيفية إضافة بذور الشيا لنظامك الغذائى للتخلص من دهون البطن؟إذا كان هدفك هو فقدان دهون البطن، فإليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها إضافة بذور الشيا إلى نظامك الغذائي: 1. ماء بذور الشيانقع ملعقة كبيرة من بذور الشيا في الماء طوال الليل، صفي الماء في صباح اليوم التالي واشربه على معدة فارغة. يمكنك أيضًا شربه بين الوجبات. 2. سلطة بذور الشياإذا كنت تحب تناول السلطات، فيمكنك مزجها في وعاء مليء بالخيار والفجل والطماطم والبصل والجزر وما إلى ذلك ، يمكنك أيضًا إضافتها إلى وعاء من الفاكهة والاستمتاع بالمذاق اللذيذ.