شكرا لقرائتكم خبر عن عادات تعجل بظهور علامات التقدم فى العمر سريعا.. أبرزها تناول الحلويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جميع الأشخاص باختلاف أعمارهم يسعون للحفاظ على بشرتهم من ظهور علامات التقدم في العمر، ولذا يجب تجنب بعض الأشياء التي تساعد بشكل كبير في ظهور علامات التقدم في العمر، وذلك وفقا لموقع “brightside”، ومنها:

- أنت تستخدم القش بشكل يومي:القش ليس ضارًا بالبيئة فقط ولكنه أيضًا ضار لوجوهنا، و أظهر العلماء أن استخدام القش يعزز تكوين الخطوط الدقيقة والتجاعيد حول الشفاه، بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي انقباض نفس العضلات بشكل متكرر إلى تدهور الكولاجين بمرور الوقت ، مما قد يجعلك تبدو أكبر سنًا مما أنت عليه. -أنت تأكل الكثير من الحلويات والمعجنات الأخرى:وفقًا للباحثين ، غالبًا ما تحتوي المعجنات المخبوزة والحلويات الأخرى على نسبة عالية من السكريات والدهون المضافة ، مما يساهم في زيادة الوزن وضعف صحة الفم، بالإضافة إلى تعزيزه للجراثيم غير الصحية ، فإن السكر يحفز الالتهابات ، وهذه الصفات قد تسرع المرء إلى التقدم في العمر ، مما يجعلك تبدو متعبًا ومنتفخًا ومتجعدًا . - أنت لا تحصل على قسط كاف من النوم:وفقًا لبحث علمي ، فإن النوم أقل من 7 ساعات كل ليلة قد يقلل من العمر، وستجعلك تبدو وتشعر بأنك أكبر سنًا، فيستنفد النوم غير الكافي القدرة على التحمل الذهني والجسدي المطلوب لإكمال يوم عادي لدرجة أنه قد يجعل النجاح الشخصي والمهني صعبًا للغاية، كما أن النوم غير الكافي يضر بالجسم، وخاصة القلب والدماغ، ويتم إنتاج هرمون النمو البشري أيضًا أثناء النوم، مما ينتج عنه قوة عضلية صحية. -أنت لا ترتدي نظارة شمسية:على الرغم من أن الضوء الخارجي لا يبدو شديد السطوع ، إلا أنه يجب عليك دائمًا ارتداء النظارات الشمسية، لحماية عينيك من أشعة الشمس مع الحفاظ على البصر، بالإضافة إلى ذلك يؤدي التحديق المتكرر في الضوء الشديد إلى تسريع تكوين الخطوط الدقيقة والتجاعيد حول العينين والجبهة، ونظرًا لأن حمامات الشمس قد تضفي توهجًا صحيًا، ومع ذلك فإن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة أو سرير التسمير قد يتسبب في عدم انتظام التصبغ، خاصة حول العينين.