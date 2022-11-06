شكرا لقرائتكم خبر عن تحسين صحة القناة الهضمية باستخدام المكسرات.. دراسة تحدد أفضل الأنواع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تربط الدراسات انخفاض مخاطر القلق والاكتئاب والسكري وأمراض القلب ومشاكل الوزن بأمعاء صحية التي تظهر العديد من الفوائد للجسم.

لكن لسوء الحظ ، يعاني 40٪ من البالغين من مشاكل في القناة الهضمية أو اضطرابات في الجهاز الهضمي والتي قد تظهر على شكل انتفاخ أو متلازمة القولون العصبي أو ارتداد الحمض.

اكتشفت دراسة جديدة حسب موقع " timesnownews" أنه يمكن أن يكون أنواع معينة من المسكرات مفتاحًا لأمعاء أكثر صحة، في حين أن هناك أنواع من المكسرات التي يوصي بها الخبراء للصحة العامة ، إلا أن اللوز تعمل بشكل أفضل للأمعاء

على الرغم من أن الآباء وكبار السن اعتادوا التوصية باللوز لتقوية الذاكرة ، إلا أن البحث الذي أجراه خبراء من King's College London قيم 87 شخصًا بالغًا لم يتضمن نظامهم الغذائي مستويات وافرة من الألياف ولكنه تضمن وجبات خفيفة غير صحية مثل رقائق البطاطس والشوكولاتة. ظهرت هذه الدراسة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية.

كيف يدعم اللوز صحة القناة الهضمية؟

قسم الباحثون المشاركين إلى ثلاث مجموعات وطلبوا من مجموعة واحدة الامتناع عن وجباتهم الخفيفة العادية وتناول 56 جرامًا من اللوز الكامل كل يوم لمدة أربعة أسابيع.

المجموعة الثانية بدلت وجباتهم الخفيفة بنفس الكمية من اللوز لكنهم أعطوا الجوز في شكل مطحون، لم تستبدل المجموعة الأخيرة وجباتهم الخفيفة باللوز ولكنهم تناولوا الكعك بدلاً من ذلك.

بعد فترة الأربعة أسابيع ، لوحظ أن المشاركين الذين تحولوا إلى وجبة خفيفة من اللوز بدلاً من الخيارات غير الصحية لديهم مستويات أعلى من الزبدات مقارنة مع أولئك الذين تناولوا الكعك.

واكتشفوا أيضًا أن تناول اللوز يمكن أن يزيد من الدهون الصحية والبوتاسيوم والألياف وفيتامين هـ ومستويات المغذيات الأخرى أيضًا.

جراثيم الأمعاء كما كان له تأثير إيجابي على صحة الإنسان من خلال إنتاج الدهون قصيرة السلسلة مثل الزبدات.

يعمل الجزيء على تغذية الخلايا في القولون وبالتالي تنظيم امتصاص العناصر الغذائية الأساسية في الأمعاء وتحقيق التوازن في جهاز المناعة.

وقال الخبراء إن هذا يشير إلى أن تناول اللوز قد يفيد عملية التمثيل الغذائي للبكتيريا بطريقة لها آثار إيجابية على الصحة العامة، ومع ذلك ، لم تكن النتائج مفاجئة ، خاصة وأن المقارنة تمت بين اللوز والكعك.

الألياف هي الوقود الرئيسي للبروبيوتيك لبكتيريا الأمعاء الجيدة والتي تتيح لها تكوين مستقلبات مثل الزبدات والسيروتونين.

يمكن أن يساعد تناول 30 نوعًا من البقوليات والأفوكادو والخضروات والأطعمة البرويبيوتيك كل أسبوع جنبًا إلى جنب مع الأطعمة المخمرة في الحفاظ على بكتيريا الأمعاء المتنوعة التي قد تفيد الصحة العامة.