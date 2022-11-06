شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أطعمة تحتوى على نسبة عالية من الألياف.. أبرزها التين والان مع تفاصيل الخبر
بذور الريحان ، غنية بالألياف ، خاصة الألياف القابلة للذوبان مثل البكتين، وفقًا لـ Lovneet Batra ، فهو "أحد أغنى مصادر الشكل النباتي لأحماض أوميغا 3 الدهنية." من السهل جدًا إضافتها إلى النظام الغذائي ، حيث تضفي هذه البذور "نكهة جوزية لطيفة على العصائر والزبادي والأطعمة الأخرى.2. الكمثرى
يأتي التفاح والموز أولاً في أذهاننا أثناء تحضير وعاء من الفاكهة، لكن خبيرة التغذية قالت "حان الوقت للبدء في التفكير في إضافة الكمثرى فهى مليئة بالألياف.3. الشعير يحتوي الشعير على نسبة عالية من الألياف ، وخاصة بيتا جلوكان ، والتي وفقًا لخبيرة التغذية قد تقلل من مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، قد يساعد أيضًا في إنقاص الوزن وتحسين الهضم، يمكن تناول الشعير مع الحساء والسلطات وكذلك بدائل الأرز.
4. البنجريحتوي جذر البنجر على حمض الفوليك والحديد والنحاس والمنغنيز والبوتاسيوم ، من بين معادن أخرى، ضع بعض الشرائح في سلطتك ، أو يمكنك تناولها في الحساء أو العصير أيضًا.
5. الشوفان
الشوفان هو أحد أصح الحبوب المتاحة، فهو غنى ببيتا جلوكان ، وهو ألياف قوية قابلة للذوبان ، مع نسبة كبيرة من السكر في الدم وخصائص خفض الكوليسترول.
بصرف النظر عن كونها لذيذة ، فإنها تفي بمتطلبات الألياف.7. نخالة القمح تحتوي نخالة القمح على مواد كيميائية نباتية ليجنان وحمض الفيتيك ، والتي تم ربطها بتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والثدي.
8. حبوب الفاصوليا
تعتبر الفاصوليا من المحاصيل الغذائية الهامة ومصدر حيوي للبروتين في جميع أنحاء العالم، تُستخدم الفاصوليا المطبوخة جيدًا في مجموعة متنوعة من الأطباق التقليدية ، وهي عنصر صحي في نظام غذائي متوازن.
يحتوي التين على مزيج من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان ، مما يؤثر على حركة الأمعاء، يمكنك مضغ 4-5 حبات من التين أو حتى تغمسها طوال الليل في الحليب وتناولها في الصباح.