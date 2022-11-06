ما هى أعراض الإصابة بالهربس؟.. تقرحات الفم أبرزها

القاهرة - سامية سيد - الهربس يعد من الأمراض الجلدية التي تتسبب في ظهور الحبوب التي تشبه التقرحت في العديد من الأماكن في الجسم، وخلال هذا التقرير سنتعرف أكثر عن أبرز وأهم أعراض الإصابة بالهربس، وذلك وفقا لموقع “VERYWELLHEALTH”، ومنها: - تقرحات الفمظهور بثور حول الفم تعني الإصابة بالهربس، وعادة ما يصيب الأطفال والشباب ، وقد تكون الأعراض المصاحبة للهربس هي الشعور بالصداع أو التعرض لتضخم في الغدد الليمفاوية ولكن عند ظهور هذه الأعراض يجب عليك استشارة الطبيب المختص، وتكون التقرحات والبثور مملوءة بالسوائل علي الشفاه وقد تختفي من تلقاء نفسها في غضون 6 أيام، ولكن عليك توخي الحذر وتجنب لمس أي حبة وأخري حتي لا تنتقل العدوي. - التهاب الجلد التماسي

يعد حالة جلدية تسبب طفح جلدي مثير للحكة، والتشقق والجفاف، وتقشر الجلد، وبقع جلدية، وحدوث تورم وحرقان في أماكن ظهور البثور، وتحتفي في غضون أسبوعين، ولكن لا يفضل الاقتراب من الالتهاب.

- حب الشباب

يعتبر من أكثر أنواعا الحبوب انتشارا، ويصاب به البعض عند انسداد بصيلات الشعر تحت الجلد أو تراكم الخلايا الجلدية الميتة مما يسبب البثور فهو يظهر على الوجه والظهر والكتفين والصدر، و يختفي من تلقاء نفسه.

-ظهور بثور على الأعضاء التناسلية بلون مختلف عن لون الجلدويتسبب في الحكة والطفح الجلدي والقرح، ولذا يجب استشارة الطبيب حتي لا تنتشر في الجسم كله، والسيطرة عليها وعلاجها علي الفور.