شكرا لقرائتكم خبر عن أضف أطعمة غنية بالبروبيوتيك لنظامك الغذائي لفوائدها الصحية والان مع تفاصيل الخبر
عندما يتعرض الجسم للإجهاد ، فإنه يميل إلى التأثير على أجزاء أخرى من الجسم أيضًا ، مما يضع ضغطًا كبيرًا على العضلات والدماغ.
العصب المبهم، العصب الرئيسي للجهاز العصبي السمبتاوي، متصل بالدماغ وهو مسؤول عن معدل ضربات القلب، الهضم، وظيفة المناعة، وتقلبات المزاج.
تعمل البروبيوتيك والكائنات الدقيقة الأخرى الموجودة في الجهاز الهضمي أو الأمعاء من خلال إنتاج والتعبير عن الناقلات العصبية، وهي رسل كيميائية لا يمكن لأجسامنا العمل بدونها.
هذه الناقلات العصبية ضرورية للصحة العقلية وتؤثر على أنماط نومنا وحالاتنا المزاجية وشهيتنا كما أنها تساعد في تقليل الالتهاب في أجسامنا ، وتقليل أعراض الاكتئاب مع التأثير أيضًا على الوظيفة الإدراكية والاستجابة للتوتر.إضافة البروبيوتيك في نظامك الغذائيهناك نوعان من أنواع البروبيوتيك الأكثر شيوعًا ، بما في ذلك Lactobacillus و Bifidobacterium وهم موجودون في أجزاء مختلفة من الجسم.
تعزز البروبيوتيك مثل: Bifidobacterium lactis HN019 الانتظام ويخفف الإمساك، بينما ينظم Lactobacillus rhamnosus الناقلات العصبية في الدماغ، مما يقلل من الأعراض المرتبطة بالتوتر.
يُنصح باختيار بروبيوتيك يمكنه استهداف الحالة التي يحاول الشخص علاجها.
تعتبر مكملات البروبيوتيك والأطعمة المخمرة الغنية بالبروبيوتيك، مثل الزبادي والجبن واللبن الرايب والخضروات المخللة.