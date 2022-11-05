شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فطريات يمكن أن تجعلك مريضًا.. العفن السام الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الصحة العالمية قائمة بأنواع الفطريات التي تعتبر تهديدات لصحة الإنسان، مستشهدة بالارتفاع الأخير في العدوى الفطرية المقاومة للأدوية ونقص البحث في العلاجات الجديدة، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر".

وتوجد ملايين الفطريات في البيئة ، ولا تسبب جميعها إصابة الناس بالمرض، حيث العديد من أنواع الفطر صالحة للأكل وهي مفيدة للبشر، ولكن هناك بضع مئات من أنواع الفطريات المعروفة بأنها تسبب التهابات خطيرة.

أصبحت العدوى الفطرية أكثر شيوعًا في جميع أنحاء العالم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تغير المناخ، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.

خلال جائحة كورونا ، زادت الفطريات الغازية من خطر الإصابة بالعدوى المكتسبة من المستشفيات للمرضى بالفعل.

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والتهابات الجهاز التنفسي معرضون بشكل خاص للفطريات الضارة، والأدوية المستخدمة لعلاجهم محدودة. إليك ما تحتاج لمعرفته حول الأنواع الأربعة التي تعتبر أكثر التهديدات خطورة. 1- فطر الرشاشيات واجه الكثير من الناس فطريات خطيرة محتملة دون أن يدركوا ذلك الرشاشيات هي نوع شائع من العفن موجود في وحول أسرة الزهور والمواد النباتية المتحللة، والبقع الرطبة داخل المنازل.

وتقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن أكثر من 75000 شخص في الولايات المتحدة يدخلون إلى المستشفى بسبب عدوى فطرية كل عام، وأن ما لا يقل عن 20 ٪ من هذه العدوى سببها الرشاشيات.

ونظرًا لانتشار الأنواع على نطاق واسع، من الصعب تجنب استنشاق جراثيم عفن الرشاشيات.

لا يمرض معظم الأشخاص الذين يستنشقون العفن ، ولكن داء الرشاشيات يعد عدوى خطيرة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة. 2- عدوى المبيضات إذا كنت قد أصبت من قبل بعدوى الخميرة، فقد عانيت من داء المبيضات - وهو عدوى فطرية شائعة تسببها أنواع مختلفة من الخميرة. المبيضات البيضاء هي السبب الأكثر شيوعًا لعدوى الخميرة ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

تعيش الأنواع بشكل طبيعي على الجلد وداخل الفم والحلق والمهبل ، لكنها يمكن أن تسبب مشاكل إذا خرجت عن السيطرة.

على سبيل المثال ، يمكن أن تؤدي التغييرات في البيئة المهبلية - بسبب الهرمونات أو الأدوية أو سوء النظافة - إلى الحكة وإفرازات غير طبيعية.

قد يكون الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أكثر عرضة للإصابة بعدوى الخميرة المتكررة، وقد يحتاجون إلى دواء أقوى لعلاجهم.

ومع ذلك، فقد بدأت بالفعل بعض الفطريات في تطوير مقاومة لأدوية الخط الأول المضادة للفطريات. 3- فطر داء البقع البيضاء أبلغت المستشفيات عن ارتفاع في عدوى الخميرة الحادة بسبب فطر داء البقع البيضاء وهو نوع عدواني ومقاوم للأدوية من فطر الخميرة ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض. تميل الخميرة الغازية إلى النمو حيث لا تنتمي، مثل مجرى الدم والأعضاء الداخلية.

من المعروف أن هذا الفطر ينتشر في جميع أنحاء أماكن الرعاية الصحية ، مما يتسبب في تفشي العدوى الشديدة.