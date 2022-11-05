شكرا لقرائتكم خبر عن تريد تحسين ذاكرتك؟ إليك 6 نصائح أبرزها تكرار المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يمكنك تذكر اسم زميلك أو عنوان منزل طفولتك أو المعلومات الأساسية من الفصل الدراسي الذي درسته؟ أنت لست وحدك، يواجه الجميع صعوبة في الاحتفاظ بالمعلومات في بعض الأحيان، يشعر الكثير من الناس بالقلق من أن مثل هذه الثغرات يمكن أن تشير إلى مشكلة أعمق، لكن نسيان المعلومات الجديدة غالبًا ما يكون له علاقة أقل بحالة خطيرة وأكثر علاقة بكيفية أخذنا للمعلومات كبداية، عندما لا نولي كل اهتمامنا لمهمة ما ونشترك بشكل كامل مع المواد باستخدام كل حواسنا ، فمن غير المرجح أن نتمكن من تذكر المعلومات لاحقًا، من خلال الوعي والممارسة، يمكننا تغيير ذلك وتحسين ذاكرتنا، وفقا لما نشره موقع "ahchealthenews".

ما يحدث من حولنا عندما نتعلم شيئًا جديدًا، مهم لاسترجاع المعلومات نحن نعتمد على حواسنا - البصرية والسمعية والشمية واللمسية والذوقية - والقرائن العاطفية لمساعدتنا على الاحتفاظ بالمعلومات وتكوين الذكريات، قد يغير السياق القوة التي يتذكر بها الناس الأشياء وقد يعزز بعض جوانب الذاكرة بينما يقلل من أهمية الآخرين، قد يُظهر سياق مختلف جوانب أخرى من الذاكرة يبدو أنها منسية أيضًا، وفقا لما قاله الدكتور دارين جيتلمان، المدير الطبي الأول لمركز Advocate Memory Center في مستشفى اللوثرية العامة في بارك ريدج، إلينوي.

في المرة التالية التي تريد فيها الاحتفاظ بمعلومات من عرض تقديمي أو اجتماع لنقلها إلى فريقك، خذ أكبر قدر ممكن من البيانات الحسية. ماذا تسمع؟ ماذا ترى؟ رائحة؟ يلمس؟ كيف كان شعورك قد يساعدك إنشاء هذا السياق على تذكر أهم التفاصيل من الاجتماع في المرة التالية التي يطلب فيها رئيسك المعلومات في أسرع وقت ممكن.

نصائح لتحسين الذاكرة تجنب تعدد المهام

عندما تحاول تعلم معلومات جديدة والاحتفاظ بها ،فمن الضروري أن تركز على المهمة المطروحة وتنتبه لما تحاول تعلمه.

أعط المعلومات بعض السياق

يقول الدكتور جيتلمان أنه من المهم ربط المعلومات الجديدة بشيء تعرفه بالفعل، حاول ربط المعلومات الجديدة بالكلمات والصور المألوفة لتسهيل تذكرها لاحقًا.

أضف معلومات حسية إضافية

عند تعلم شيء جديد ، حاول دمج أكبر قدر ممكن من المعلومات الحسية المناسبة، استوعب ما تسمعه ، تراه ، تشمه ولمسه لمنح المعلومات سياقًا أكثر.

تمرن على المعلومات

كرر المعلومات الجديدة مرارًا وتكرارًا لمعالجتها بمرور الوقت ، سيتم تخزين المعلومات كذاكرة.

اعتنِ بعقلك

إذا كنت ترغب في الحفاظ على ذاكرتك ، فمن الضروري أن تجعل صحة عقلك أولوية، قال الدكتور جيتلمان: "ممارسة الرياضة البدنية المنتظمة والنوم جيدًا وتناول الطعام بشكل صحيح كلها أمور مهمة لمساعدة أدمغتنا على العمل في ذروتها".

راقب مشكلات الذاكرة

في حين أن نسيان الأشياء من حين لآخر أمر طبيعي ، فإنه يجب الانتباه إلى الوقت الذي تبدو فيه الذاكرة متوترة ، خاصة عند كبار السن ، والتحدث إلى طبيبك إذا كنت قلقًا، هناك العديد من الأدوية والاضطرابات التي يمكن أن تؤثر على الذاكرة .