لصحة القناة الهضمية.. إليك 5 أطعمة غنية بالبوليفينول منها البصل والتفاح

القاهرة - سامية سيد - تعد مادة البوليفينول مركبات مفيدة في العديد من الأطعمة النباتية التي يمكن تجميعها في مركبات الفلافونويد وحمض الفينول وأميدات البوليفينول وغيرها من البوليفينول، قد تعمل على تحسين الهضم ووظائف المخ ومستويات السكر في الدم ، فضلاً عن الحماية من الجلطات الدموية وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، ولذلك ، إذا كنت تريد التأكد من أن نظامك الغذائي غني بالبوليفينول ، فإليك بعض الأطعمة الصحية، وفقا لما نشره موقع " ndtv". 1. التفاح

التفاح مصدر كبير للبوليفينول ، يحتوي على جميع فئات البوليفينول بالإضافة إلى فيتامين سي لتعزيز مضادات الأكسدة القوية وفقًا للدراسات ، لجني جميع فوائد البوليفينول، من المهم تناول القشر حيث يوجد جزء قوي من مركبات الفلافونويد.