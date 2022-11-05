شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تؤكد إصابتك بالفيروس المخلوى التنفسى.. أبرزها السعال وضيق التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفيروس المخلوي التنفسي، هو أحد الفيروسات العديدة التي تسبب أمراض الجهاز التنفسي ، أمراض الأنف والحنجرة والرئتين، يحدث هذا الفيروس في أواخر الخريف وحتى أوائل أشهر الربيع ، يميل فيروس RSV إلى الحدوث والانتشار في الشتاء ، ويبدأ كعدوى في الجهاز التنفسي العلوي ، مع أعراض البرد المألوفة، ما يجعله خطيرًا للغاية هو قدرته على الانتشار السريع من الأنف والحلق إلى الجهاز التنفسي السفلي ، حيث يصيب ويسبب التهابًا في أنسجة الرئتين، يحتاج جميع الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر فما فوق إلى الحصول على لقاح الإنفلونزا في أسرع وقت ممكن لمنع حدوث حالة انفلونزا شديدة ، إليك خمس علامات مؤكدة على وجود RSV ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".





مشاكل في التنفسيحذر الخبراء من أن مشكلة التنفس قد تكون علامة على RSV ولا ينبغي تجاهلها أبدًا، في كثير من الحالات ، تظهر صعوبة التنفس على شكل صفير وسرعة التنفس، في حالة ظهور أي من هذه الأعراض ، اطلب المساعدة الطبية على الفور بالنسبة للأطفال ، يمكن أن يتعارض معاناة التنفس مع الأكل والشرب .







السعال السعال تشترك RSV في العديد من الأعراض مع نزلات البرد ، مثل السعال المستمر، يحذر الأطباء الناس من افتراض أنهم ببساطة مصابون بنزلة برد ، أو كورونا ولكن يجب عليهم إجراء الاختبار في أقرب وقت ممكن لاستبعاد أي مضاعفات خطيرة. عندما يتعلق الأمر بـ RSV في الأطفال الصغار جدًا ، فإن كل دقيقة مهمة. قال إيرا واردونو ، دكتوراه في الطب: "يزيد الفيروس بشكل كبير من إفرازات الشعب الهوائية". "كبار السن من الأطفال والمرضى البالغين قادرون على السعال أو العطس لإخراج الإفرازات الزائدة ، ولكن هذا ليس هو الحال بالنسبة للرضع، عضلاتهم ليست قوية بما يكفي لسعل كل السوائل الزائدة. يكاد يكون الأمر كما لو كانوا يغرقون في إفرازاتهم ، وهذا ما يسبب صعوبة التنفس.

حُمىيقول الأطباء إن الحمى هي واحدة من أولى علامات الفيروس المخلوي التنفسي ، على الرغم من أنه لن يعاني جميع الأشخاص من واحدة، قالت الدكتورة بريا سوني ، الأستاذة المساعدة لأمراض الأطفال المعدية في مركز سيدارز سيناي الطبي : "الحمى تصيب بعدوى الفيروس المخلوي التنفسي ، خاصة عند الأطفال الصغار، قد تحتاج إلى أخذ طفلك ليتم تقييمه عاجلاً وليس آجلاً.

سيلان الأنفمع RSV ، يمكن أن يتسبب التهاب الجهاز التنفسي العلوي في احتقان وسيلان الأنف، السمة المميزة لـ RSV هي أنها تسبب الكثير من إنتاج المخاط الذي يجعلك تنفث أنفك بشكل متكرر، يبدو أن الغالبية العظمى من الأطفال الذين يصابون بفيروس RSV ليس لديهم شيء أسوأ من نزلة برد بسيطة ، ولا يتعين عليهم أبدًا دخول المستشفى بسبب RSV."

العلاج الوحيد الذي أظهر أي تحسن ثابت هو علاج موسع القصبات (علاجات التنفس الرذاذي) ، يوصى بشفط الأنف بشكل متكرر للمساعدة في الحفاظ على أنوفهم نظيفة و Tylenol للمساعدة في الحمى.