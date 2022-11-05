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فى شهر التوعية ضد سرطان البروستاتا.. ما هى أنواع هذا المرض؟

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القاهرة - سامية سيد - في شهر التوعية ضد سرطان البروستاتا، يقدم التقرير المنشور عبر موقع “CANCER” أبرز أنواع  سرطان البروستاتا ، حيث أوضح  أن يتم تحديد نوع سرطان البروستاتا حسب نوع الخلية. 

 

وأضاف التقرير، أنه يتم تشخيص  سرطلن البروستاتا بناءًا على عدة عوامل، ومنها: 

 

-شكل  الخلايا السرطانية تحت المجهر، ويتم بذلك تحديد درجة السرطان.

 

-وأيضا يتم تحديد  حجم الورم السرطاني. 

 

-وتحديد مدة الإصابة أي إذا كا هذا الورم حديث أم قديم. 

 

-تحديد علاج سرطان البروستاتا وفقا للعوامل السابق ذكرها.  ما هي أنواع سرطان البروستاتا؟ 

-سرطان البروستاتا الغدي، أي الموجود في  خلايا الغدة التي تبطن غدة البروستاتا وأنابيب غدة البروستاتا، والتي تقوم بتصنيع سائل البروستاتا، ويعد هذا النوع الأكثر إنتشارا. 

-السرطان الغدي النسيجي،  يتطور في خلايا الغدة التي تبطن غدة البروستاتا.

-سرطان الغدة القنوي للبروستاتا أي في الخلايا التي تبطن أنابيب غدة البروستاتا ويميل للنمو وينتشر سرعة إلي الغدة النخامية.

 

-سرطان الخلايا الانتقالية في البروستاتا، يبدأ في الخلايا التي تبطن الأنبوب الذي يحمل البول خارج الجسم،  ويبدأ عادة في المثانة حتي يصل إلي  البروستاتا. 

-سرطان الخلايا الحرشفية في البروستاتا.

 

-سرطان البروستاتا ذو الخلايا الصغيرة أو سرطان الغدد الصماء. 

 

MO Nasa

MO Nasa

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