شكرا لقرائتكم خبر عن فى شهر التوعية ضد سرطان البروستاتا.. ما هى أنواع هذا المرض؟ والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف التقرير، أنه يتم تشخيص سرطلن البروستاتا بناءًا على عدة عوامل، ومنها:
-شكل الخلايا السرطانية تحت المجهر، ويتم بذلك تحديد درجة السرطان.
-وأيضا يتم تحديد حجم الورم السرطاني.
-وتحديد مدة الإصابة أي إذا كا هذا الورم حديث أم قديم.
-سرطان البروستاتا الغدي، أي الموجود في خلايا الغدة التي تبطن غدة البروستاتا وأنابيب غدة البروستاتا، والتي تقوم بتصنيع سائل البروستاتا، ويعد هذا النوع الأكثر إنتشارا.
-السرطان الغدي النسيجي، يتطور في خلايا الغدة التي تبطن غدة البروستاتا.
-سرطان الغدة القنوي للبروستاتا أي في الخلايا التي تبطن أنابيب غدة البروستاتا ويميل للنمو وينتشر سرعة إلي الغدة النخامية.
-سرطان الخلايا الانتقالية في البروستاتا، يبدأ في الخلايا التي تبطن الأنبوب الذي يحمل البول خارج الجسم، ويبدأ عادة في المثانة حتي يصل إلي البروستاتا.
-سرطان الخلايا الحرشفية في البروستاتا.
-سرطان البروستاتا ذو الخلايا الصغيرة أو سرطان الغدد الصماء.