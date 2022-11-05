شكرا لقرائتكم خبر عن فى شهر التوعية ضد سرطان البروستاتا.. ما هى أنواع هذا المرض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في شهر التوعية ضد سرطان البروستاتا، يقدم التقرير المنشور عبر موقع “CANCER” أبرز أنواع سرطان البروستاتا ، حيث أوضح أن يتم تحديد نوع سرطان البروستاتا حسب نوع الخلية.

وأضاف التقرير، أنه يتم تشخيص سرطلن البروستاتا بناءًا على عدة عوامل، ومنها:

-شكل الخلايا السرطانية تحت المجهر، ويتم بذلك تحديد درجة السرطان.

-وأيضا يتم تحديد حجم الورم السرطاني.

-وتحديد مدة الإصابة أي إذا كا هذا الورم حديث أم قديم.

-تحديد علاج سرطان البروستاتا وفقا للعوامل السابق ذكرها. ما هي أنواع سرطان البروستاتا؟ -سرطان البروستاتا الغدي، أي الموجود في خلايا الغدة التي تبطن غدة البروستاتا وأنابيب غدة البروستاتا، والتي تقوم بتصنيع سائل البروستاتا، ويعد هذا النوع الأكثر إنتشارا. -السرطان الغدي النسيجي، يتطور في خلايا الغدة التي تبطن غدة البروستاتا.

-سرطان الغدة القنوي للبروستاتا أي في الخلايا التي تبطن أنابيب غدة البروستاتا ويميل للنمو وينتشر سرعة إلي الغدة النخامية.

-سرطان الخلايا الانتقالية في البروستاتا، يبدأ في الخلايا التي تبطن الأنبوب الذي يحمل البول خارج الجسم، ويبدأ عادة في المثانة حتي يصل إلي البروستاتا.

-سرطان الخلايا الحرشفية في البروستاتا.

-سرطان البروستاتا ذو الخلايا الصغيرة أو سرطان الغدد الصماء.