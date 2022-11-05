شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حيوانات أليفة لمساعدتك فى التغلب على الاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون الاكتئاب صعبًا وفي بعض الأحيان يكون وحيدًا حقًا، لقد أثبت العلم حقيقة أن الحيوانات الأليفة تساعد حقًا في التعامل مع المشاعر الصعبة لا ينبغي لنا أبدًا عدم تقدير مدى شعورهم وفهمهم خاصة الحيوانات مثل القطط والكلاب.

وفقا لموقع " healthline"، الحيوانات تفهم متى يكون الشخص متوترًا أو حزينًا أو قلقًا، ومع وجود سلوك ودود ولطيف، سيكونون دائمًا بجانبك ويساعدونك على الشفاء.

الكلاب

لا شك في أن الكلاب من أكثر المخلوقات المحبوبة على وجه الأرض، إنهم مخلصون وحساسون ويفهمون في كثير من الأحيان لغة الإنسان بالإضافة إلى العواطف.

يوصى باستخدام الكلاب بشكل خاص لمرضى الصحة العقلية كحيوان علاج، يمكن أن يشعروا عندما يكون إنسانهم حزينًا ومكتئبًا وقلقًا ومجهدًا وعندما يكون الشخص وحيدًا ويرافقه هذه المشاعر الصعبة، يمكن للكلب أن يساعد في تخفيف الشعور بالوحدة.

القطط

من ناحية أخرى ، من المعروف أن القطط تساعد الإنسان في التعامل مع القلق والتوتر، وفقا للعلم فأن القطط مفيدة للاكتئاب وصحة القلب وتساعد الشخص ككل على البقاء سعيدًا، ليسوا كالكلاب ، لكن يمكنهم أيضًا الشعور بالعواطف البشرية مثل التوتر والقلق.

الأرانب

فى بعض الأحيان ، يساعد حيوان أليف صامت ولكنه بجانبك دائمًا في التغلب على الحزن والاكتئاب، تساعد الأرانب أيضًا في ذلك، هم اجتماعيون وودودون للغاية ويتكيفون بسهولة مع الشركة البشرية.

الطيور الأليفة

الطيور هي أيضًا رفيق رائع لمن يمر بوقت عصيب ، الطيور مثل الببغاوات على وجه الخصوص هي رائعة وثرثرة وستساعدك على الشعور بالوحدة بدرجة أقل.

الهامستر

الهامستر من الحيوانات الودودة للغاية ورائعة، سوف يساعدونك على أن تكون مبتهجًا لأنها أيضًا مضحكة للغاية في بعض الأحيان، بصرف النظر عن ذلك، يمكن أن تكون طريقة جيدة لتمضية الوقت والبقاء مشتتًا.