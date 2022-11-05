شكرا لقرائتكم خبر عن الآثار الجانبية لبذور الشيا.. ماذا يحدث عندما تأكل الكثير منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بذور الشيا من البذور الصحية التي تفيد الجسم، يمكن أن تساعد بذور الشيا في الحفاظ على صحة القلب مع محتواها العالي من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والأحماض الدهنية، ولكن على الرغم من ذلك يجب الانتباه إلى الاثار الجانبية لها.

يخفض ضغط الدم

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من بذور الشيا إلى خفض ضغط الدم بشكل كبير. كيف؟ بذور الشيا غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تعمل كمخففات للدم وتقلل من ضغط الدم.

يقلل من مستويات السكر في الدم

نعم ، يجب على مرضى السكري مراقبة استهلاكهم لبذور الشيا عن كثب لأن هذه البذور تحتوي على مستويات عالية من الألياف، يمكن للألياف عند تناولها بكميات أكبر أن تمنع بشكل فعال زيادة سريعة وكبيرة في مستويات السكر في الدم.

وجع البطن

يمكن أن يكون استهلاك أكثر من الكمية الموصى بها من بذور الشيا ضارًا بالجهاز الهضمي، حيث يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل آلام البطن ، والانتفاخ ، والمعدة ، وما إلى ذلك.

الإمساك

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من بذور الشيا إلى زيادة خطر الإصابة بالإمساك، لذلك يوصى بتناول ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا المنقوعة كل يوم في الصباح تحت إشراف طبيبك.