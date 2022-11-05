شكرا لقرائتكم خبر عن لو أصبت بعدوى بعد تناول السمك.. اعرف كل شىء عن حساسية المأكولات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حساسة الطعام أمر معروف للجميع، منها ما يسبب التهاب أو احمرار أو حساسية، أحد أنواع حساسية الطعام الشهيرة هي الحساسية من المأكولات البحرية.

ما هي حساسية المأكولات البحرية؟

بحسب موقع "timesnownews"، حساسية المحار هي استجابة غير نمطية من قبل جهاز المناعة في الجسم للبروتينات في بعض الحيوانات البحرية، تشمل الحيوانات البحرية في فئة المحار القشريات والرخويات، ومن الأمثلة على ذلك الجمبري وسرطان البحر وجراد البحر والحبار والمحار والقواقع.

يقول الأطباء إن ردود الفعل في الجسم تتراوح من الأعراض الخفيفة مثل خلايا النحل أو انسداد الأنف، إلى الأمراض الشديدة وحتى التي تهدد الحياة.

ما هي أعراض الحساسية؟

تبدأ أعراض حساسية المأكولات البحرية عادة في غضون دقائق من تناول اللحوم، ومع ذلك ، في بعض الأحيان يستغرق الأمر ساعات أو أيامًا للنمو، بعض هذه العلامات والأعراض هي:

القشعريرة

تهيج وحكة في الجلد

إحتقان بالأنف

تورم في الشفتين والوجه واللسان والحلق

صفير وضيق في التنفس

السعال والاختناق

ألم في البطن ، إسهال ، غثيان وقيء

الدوخة والدوار أو حتى الإغماء

يمكن أن يحدث رد فعل تحسسي شديد يهدد الحياة ويعرف باسم الحساسية المفرطة في الحالات الخطيرة .

ما الذي يسبب حساسية المأكولات البحرية؟

في حين أن معظم الحساسية الغذائية سببها المبالغة في رد فعل الجهاز المناعي، إلا أنها قد تكون ضارة بالجسم، يحدد نظام المناعة في الجسم المادة غير الضارة بأنها ضارة ، وتُعرف باسم مسببات الحساسية. في حساسية المحار ، ينتج جهازك المناعي أجسامًا مضادة للجلوبيولين المناعي للحماية من مسببات الحساسية هذه.

تعتبر الحساسية من القشريات مثل سرطان البحر هي النوع الأكثر شيوعًا. يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه نوع واحد فقط من المحار ولكن يمكنهم تناول أنواع أخرى. يجب على الأشخاص الآخرين المصابين بحساسية المحار تجنب كل أنواع المحار.

لا يوجد علاج لحساسية المحار ولذا ينصح الأطباء بتجنب تناول الأطعمة مثل الجمبري وسرطان البحر وسرطان البحر والقشريات الأخرى.