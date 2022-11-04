شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس الجهاز التنفسي المخلوى.. الأعراض والأسباب وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفيروس المخلوي التنفسي من أكثر فيروسات الجهاز التنفسي شيوعًا والذي يسبب عادة أعراضًا خفيفة تشبه أعراض البرد، تحتلف فترة التعافي من أسبوع أو أسبوعين، ومع ذلك، يمكن أن تكون خطيرة بالنسبة للرضع وكبار السن.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها(CDC) ، فهو النوع الأكثر شيوعًا من التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد في الولايات المتحدة.

متى ترتفع فترة الإصابة بالفيروس؟

وفقا لموقع " onlymyhealth" يصل فيروس الجهاز التنفسي المخلوى بشكل أساسي إلى ذروته حول موسم الأمطار إلى أوائل فصل الشتاء (خلال الأشهر من يونيو إلى أكتوبر)، في حين يمكن ملاحظة ذروة أصغر خلال ديسمبر ويناير وفبراير.

كيف يجعل الفيروس الطفل مريضا؟

يصيب الفيروس ويقتل الخلايا السطحية داخل الأكياس الصغيرة للرئتين، كرد فعل ، ينتج الجسم المزيد من المخاط والسوائل في هذه المناطق، ويعيق السائل الزائد مرور الرئتين مما يجعل من الصعب على الرضيع الحصول على ما يكفي من الأكسجين.

أعراض فيروس الجهاز التنفسي المخلوى؟

في معظم الناس - الذين أصيبوا بالعدوى في الماضي _ تكون أعراض هذا الفيروس خفيفة. وتشمل هذه:

سعال

سيلان الأنف

حُمى

بينما في الأطفال الصغار ، تكون حالات الأزيز وانخفاض الشهية شائعة.

الرضع الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر، والذين ولدوا قبل الأوان أو لديهم خلل في القلب أو الرئة أو حالات صحية أخرى هم أكثر عرضة للإصابة بعدوى شديدة.

في حالات العدوى الشديدة ، يمكن أن يؤدي الفيروس المخلوي التنفسي إلى التهاب الشعب الهوائية والتهاب الممرات الهوائية الصغيرة في الرئتين والالتهاب الرئوي.

الوقاية ضد فيروس الجهاز التنفسي المخلوى؟

ينتشر الفيروس عن طريق الرذاذ التنفسي، من المحتمل أن تصاب بالعدوى إذا لمست سطحًا قد يسعل أو يعطس الشخص المصاب، نظرًا لعدم وجود علاج محدد للفيروس ، تصبح الإجراءات الوقائية أفضل الطرق لتجنبه.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من أعراض تشبه أعراض البرد تجنب التفاعل مع الأطفال المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى.

في الحالات التي لا يكون فيها ذلك ممكنًا ، يجب اتباع طرق الوقاية - مثل تغطية السعال والعطس وغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية والامتناع عن تقبيل الأطفال.

بخلاف ذلك، يمكن لآباء الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى مساعدة أطفالهم عن طريق القيام بما يلي: