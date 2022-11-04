كيف تغيرت أعراض كورونا بمرور الوقت؟

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القاهرة - سامية سيد - مع ظهور متغيرات جديدة لفيروس كورونا تغيرت أعراض الفيروس التاجي، ويختلف كورونا الذى ظهر في أوائل عام 2020 عن كورونا الموجود حالياً بالتأكيد، ليس فقط من حيث كيفية تطور الفيروس نفسه، ولكن أيضًا في الطريقة التي يتعامل بها الناس معه في الآونة الأخيرة، وفى هذا التقرير نتعرف على كيفية تغير أعراض كورونا بمرور الوقت، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

كيفية تغير أعراض كورونا بمرور الوقت

1- لم يعد فقدان حاسة التذوق والشم علامة شائعة

مع استمرار تحور فيروس كورونا ، تتغير الأعراض التي أبلغ عنها المرضى المصابون بالفيروس أيضًا.

في وقت سابق من هذا العام، وجدت دراسة استقصائية شملت 17500 مريض في المملكة المتحدة أن فقدان حاسة التذوق والشم لم يعد من الأعراض السائدة لكورونا علاوة على ذلك ، أبلغ عدد أقل من الأشخاص عن ارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس وفقدان التذوق مع متغير أوميكرون مقارنة بمتغيرات ألفا ودلتا.

خلال المراحل المبكرة من الجائحة ، وخاصة موجة دلتا ، تم الإبلاغ عن فقدان حاسة الشم من قبل حوالي نصف مرضى كورونا.

أهم أعراض مرض فيروس كورونا الآن

يعد التهاب الحلق وسيلان الأنف واحتقان الأنف والسعال المستمر والصداع من أعراض كورونا السائدة حاليًا ، وفقًا لدراسة Zoe Health Study.

ووجدت الدراسة أن القائمة الجديدة لأعراض كورونا تختلف عن الأعراض التقليدية الأكثر حدة لـكورونا مثل السعال المستمر وفقدان الشم والحمى وضيق التنفس.

تضمنت المشاركين، الذين ثبتت إصابتهم بين 1 يونيو و 27 نوفمبر 2021 (عندما كان متغير دلتا هو السائد) وبين 20 ديسمبر 2021 إلى 17 يناير 2022 (عندما سيطر متغير أوميكرون).

إجمالاً ، جمعوا 62002 اختبارًا إيجابيًا وقاموا بتحليل الأعراض التي عانى منها كل مشارك.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت الدراسة أيضًا أن أوميكرون أقل احتمالًا بكثير للتأثير على الجهاز التنفسي السفلي، الذي يبدو أن الفيروس يتسبب في مزيد من الضرر ويعطي الضوء لأعراض حادة.

عدوى الجهاز التنفسي العلوي مقابل عدوى الجهاز التنفسي السفلي

بينما لم يجد العلماء بعد إجابات عن سبب حدوث تحول في نوع الأعراض التي يعاني منها مرضى كورونا ، يعتقد الكثيرون أنه يمكن أن يُعزى إلى المتغيرات الجديدة وكيف يؤثر كل منها على الجسم بشكل مختلف.

بالمقارنة مع متغير دلتا ، الذي يهاجم الجهاز التنفسي السفلي ، فإن متغير أوميكرون يزدهر على الجهاز التنفسي العلوي.

بينما يتكون الجهاز التنفسي العلوي من الأنف وتجويف الأنف والبلعوم ، يرتبط الجهاز التنفسي السفلي بالحنجرة والقصبة الهوائية والشعب الهوائية والرئتين هذا هو السبب في أن المصابين بالدلتا يعانون من أعراض شبيهة بالالتهاب الرئوي أكثر حدة ، في حين أن مرضى أوميكرون غالبًا ما يعانون من أعراض مشابهة لنزلات البرد، وفقًا لمقال نشر في مجلة Infectious Disease Reports.

يمكن لحالة التطعيم أن تحدد نوع الأعراض التي يمكن أن تظهر عليك

وجدت دراسة حديثة من ZOE Health أجرتها شركة العلوم الصحية ZOE وباحثون من King’s College London ومستشفى ماساتشوستس العام وجامعة هارفارد وجامعة ستانفورد ، أن أعراض كورونا قد تختلف أيضًا اعتمادًا على حالة التطعيم.

من المحتمل أن يعاني أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل من التهاب الحلق وسيلان الأنف وانسداد الأنف والسعال المستمر والصداع.

قد يصاب الأشخاص الذين تناولوا جرعة واحدة فقط من لقاح كورونا بالصداع وسيلان الأنف والتهاب الحلق والعطس والسعال المستمر.

من المرجح أن يُبلغ الأفراد غير المحصنين عن الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف والحمى والسعال المستمر.

وفقًا لمؤلفي الدراسة ، "إذا تم تطعيمك وبدأت بالعطس كثيرًا دون تفسير ، فيجب أن تحصل على اختبار كورونا ، خاصة إذا كنت تعيش أو تعمل مع أشخاص معرضين لخطر أكبر من المرض."