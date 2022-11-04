شكرا لقرائتكم خبر عن دهون البطن.. يكتشف الخبراء عادة الأكل الشائعة التي قد تؤدى إلى فقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا أحد يستمتع برؤية كيلوجرامات إضافية على محيط الخصر، حتى فكرة أنه جيد بما يكفي لجعل المرء يشعر بالاكتئاب، عند محاولة إنقاص الوزن، من المهم أن تكون على دراية بالخيارات اللانهائية التي تناسبك، من بدع النظام الغذائي إلى أنظمة التمرين وما إلى ذلك - من الكيتو إلى ممارسة البيلاتيس والتدريب المتقطع عالي الكثافة وما إلى ذلك.

لكن وفقًا لدراسة جديدة، هناك شيء معين في عادة الأكل ليست فعالة فقط من أجل فقدان الوزن ولكن لديه أيضًا القدرة على استهداف دهون البطن العنيدة.

وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة Cell Reports Medicine ، فقد طُلب من 162 مشاركًا اتباع عادة أكل معينة لمدة 3 أشهر - 44 تم إعطاؤهم طعامًا محدود الوقت، وتم إعطاء 47 نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات بينما اختار 44 مشاركًا مزيجًا من الاثنين.

طُلب من المشاركين أيضًا تناول الطعام في نافذة مدتها 8 ساعات - من الساعة 8 صباحًا إلى 4 مساءً أو من 12 ظهرًا إلى 8 مساءً.

بعد 3 أشهر، تم اكتشاف أن جميع عادات الأكل الثلاثة تدعم فقدان الوزن - ومع ذلك، فإن العادات المقيدة بوقت فقط هي الأفضل فعالية لبيانات البطن الحشوية.

قال الخبراء أن هذا النظام موصى به على وجه التحديد للأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي أو السمنة، بالنسبة لأولئك الذين يحاولون فقط إنقاص الوزن وليس حرق دهون البطن على وجه الخصوص ، قد يعمل النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات بشكل جيد بما فيه الكفاية.

ومع ذلك، يجب على المرء أن يحاول كلاهما لمعرفة أيهما يناسب غرضهما بشكل أفضل.

لماذا يعتبر تناول الطعام المقيد بالوقت أكثر فعالية لفقدان الوزن؟

أوضح الباحثون سبب نجاح الأكل المقيّد بالوقت بشكل أفضل في معالجة مشاكل دهون البطن، وذلك أيضًا دون الحاجة إلى حساب السعرات الحرارية، قال الأطباء إنه ساعد في التحكم في كمية الطعام التي يستهلكها المرء. فقط من خلال السماح لنفسه بتناول الطعام خلال فترة زمنية معينة تقل احتمالية الإفراط في تناول الطعام.

اكتشفت الدراسة أيضًا أن تناول الطعام المقيّد بالوقت يعمل بشكل جيد مع مخاوف الدهون الحشوية - وهي نوع من الدهون التي تتراكم داخل تجويف البطن وتلتف حول الأعضاء الأساسية مثل القلب والمعدة والأمعاء والكبد.

وفقًا للخبراء، فإن السبب وراء كونه أكثر فاعلية من النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات هو الاتساق - فالأكل المقيّد بالوقت أسهل في المتابعة على عكس الروتين منخفض الكربوهيدرات، يتطلب تقييد مجموعة طعام مهمة تمامًا بينما يقترح الأكل المقيد بالوقت 8 ساعات مع القليل من التغييرات الغذائية.

قال الباحثون إنه مكان جيد للبدء منه للأشخاص الذين يتطلعون إلى تجربة نمط أكل مقيد بالوقت. قالوا إنه ليس مقيدًا للغاية من حيث خيارات الأكل وهو فعال بما يكفي لرؤية نتائج سريعة.

بالنسبة لأولئك الذين يحاولون رؤية المزيد من الفوائد، يُنصح بتجربة إطار زمني أطول - مثل 10 ساعات ، أيًا كان ما يناسبهم.