شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية أمريكية: النظام الغذائي "داش" أفضل حمية لتعزيز صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيير طريقة تناول الطعام يمكن أن يغير حياتك إلى الأبد، يمكن أن يؤدي اتباع عادات غذائية صحية إلى تحسين صحة قلبك وتقليل خطر الإصابة بمرض الشريان التاجى، يمكن أن يساعدك إجراء مقايضات صحية مثل تناول شرائح التفاح منخفضة السعرات الحرارية والغنية بالألياف بدلاً من رقائق البطاطس مع الشطيرة في إدارة مرض السكري وضغط الدم، وهما حالتان يمكن أن تزيدا من خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقا لما نشره موقع " ahchealthenews".

قالت باربرا ميليندي ، مديرة التغذية في مركز أدفوكيت إلينوي الماسوني الطبي في شيكاغو : "يعتبر مرض السكري وارتفاع ضغط الدم من عوامل الخطر لمجموعة متنوعة من الحالات ، بما في ذلك مرض الشريان التاجي والسكتة الدماغية وأمراض الكلى، يمكن أن يساعد تبني بعض العادات الغذائية الصحية الجديدة في إدارة هذه الحالات الشائعة ولها تأثيرات إيجابية لا حصر لها على الصحة العامة ".

وأضافت، أن أحد الخيارات الجيدة لتناول الطعام الصحي هو خطة النهج الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH) تقول إنها عملية ، وصديقة للأسرة ، ، إرشادات DASH متاحة بسهولة على الإنترنت مجانًا ، لن تحتاج إلى شراء مكملات غذائية أو أطعمة باهظة الثمن، يمكنك التحول تدريجياً إلى الأطعمة المألوفة التي ستحل محل الخيارات الغذائية السابقة .

وأشارت إلى أنه تم تطوير خطة النظام الغذائي "داش" DASH في الأصل لمعالجة ارتفاع ضغط الدم، يركز على تقليل تناول الصوديوم مع تشجيع تناول الكثير من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة.

وفقًا لجمعية السكري الأمريكية ، تساعد خطة تناول DASH أيضًا على خفض مستويات الجلوكوز في الدم ، مما يساعد في السيطرة على مرض السكري، كما تم تصنيف DASH أيضًا بدرجة عالية من قبل US News & World Report لسنوات عديدة.

حمية البحر الأبيض المتوسط ​​، التي أوصت بها جمعية القلب الأمريكية ، وحمية الأورنيش هي خطط إضافية تساعد في إدارة مرض السكري وضغط الدم، كما أظهرت بعض الدراسات أن فقدان من 5 إلى 7٪ من وزن الجسم له فوائد لتقليل خطر الإصابة بأمراض معينة.