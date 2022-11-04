شكرا لقرائتكم خبر عن مع ظهور سلالات جديدة لكورونا.. أطعمة ومشروبات تقوى المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ظهور سلالتين جديدتين لفيروس كورونا في المملكة المتحدة وعدة دول وتحذير العلماء من أن هاتين السلالتين قد تكونان محصنتين ضد التطعيمات ولديهما مراوغة مناعية، وهما متغير BQ.1 ومتغير XBB، يجب الاهتمام بتقوية جهاز المناعة لمواجهة أي متغيرات جديدة للفيروس التاجي، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن XBB هو مؤلف من BA.2.10.1 و BA.2.75، واعتبارًا من الأسبوع الوبائي 40 (3 إلى 9 أكتوبر) ، ينتشر XBB عالميًا بنسبة 1.3 ٪ وتم اكتشافه في 35 دولة.

كيف نتعامل مع المتغيرات الجديدة لكورونا؟

الحفاظ على ارتفاع المناعة على مدار العام، هناك عدة طرق يمكن من خلالها تعزيز المناعة ، أسهلها من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة.

تعد قواعد أمان كورونا وثيقة الصلة بإبقاء الفيروس في مأزق. إن ارتداء الأقنعة والحفاظ على نظافة اليدين وتجنب لمس الوجه بأيدي غير نظيفة وتجنب ملامسة الأسطح المكشوفة وغير النظيفة والحفاظ على مسافة فعلية من الأشخاص المصابين هي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها أن تكون في مأمن من كورونا.

أطعمة ومشروبات تقوى المناعة 1- الشاي الأخضر

الشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة أفضل طريقة لتقوية جهاز المناعة الجيد. قم بتضمين هذا في نظامك الغذائي لفوائده الإضافية.

يحتوي الشاي الأخضر على epigallocatechin gallate ، وهو مضاد قوي للأكسدة معروف بمنع الأكسدة في الخلايا ، ويعمل كعامل مضاد لتولد الأوعية ومضاد للأورام. يساعد الجسم على البقاء بصحة جيدة.

2- المواد الغذائية المخمرة

تعتبر الأطعمة المخمرة مثل الزبادي واللبن الرايب مصدرًا ممتازًا للأمراض التي تكافح البكتيريا الجيدة يمكن تضمينها في الإفطار والغداء والعشاء.

هذه تسهل عملية الهضم ، وتساعد في ميكروبيوم الأمعاء وتنظم نظام الأمعاء الأمعاء السليمة هي المدخل إلى الجسم السليم.





3- الفواكه والخضراوات الموسمية

لا يوجد شيء آخر يمكن أن يوفر لك أفضل تغذية من تناول طبق كامل من الخضار والفواكه الموسمية.

4- المكسرات والبذور

هذه البذور والمكسرات الصغيرة هي مصادر ممتازة للغاية لمضادات الأكسدة

إن حفنة من هذه المكسرات بين الوجبات ستقلل من جوعك وشغفك للأطعمة السريعة غير الصحية وستغذي جسمك أيضًا بمركبات لا يمكنك الحصول عليها من الوجبات المنتظمة.

حاول تضمين الأطعمة مثل السبانخ والبروكلي والفلفل والبرتقال وبذور عباد الشمس والفواكه الحمضية والتوت الأزرق والأسماك والزنجبيل والثوم والكركم واللوز والكيوي في النظام الغذائي.

حافظ على طبق طعامك ملونًا ومليئًا بالتنوع وقلل من استهلاك الزيت عن طريق تبخير الخضار أو شويه.