شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل تتسبب فى ألم المفاصل.. أبرزها زيادة الوزن والتدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألم المفاصل يعد من الأمور المضرة للصحة العامة، والتي تتوجب علاجك بشكل سريع للتخلص من الألم والتخفيف منه، وهناك العديد من العادات التي يفعلها الكثيرون وتكون السبب الأساسي في تعرض صحة مفاصلك للتعب الشديد، وأيضا تتسبب في تعرضك للكثير من المشاكل الصحية، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع “HEALTHLINE، ومنها:

- الوزن الزائد أي السمنة، تعد من أبرز وأهم الأسباب التي تؤذي مفاصلك وتزيد من حدة الشعور والإصابة بألم المفاصل، وتعرضك بشكل ملحوظ بالتهاب المفاصل وخاصة مفاصل اليدين والقدمين، وتعرضك لتورم شديد فيهم.

- ارتداء الكعب العالي يعد من أبرز العادات المدمرة لصحة مفاصل القدمين والظهر، وقد يكون من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بهشاشة العظام، وتكسيرها ولذا يجب تجنبها والابتعاد عن هذه العادة المضرة والمدمرة لصحة مفاصلك.

- حمل حقائب كبيرة وثقيلة الوزن، تعد من أبرز وأهم العادات المدمر لصحتك ولصحة مفاصلك، وتزيد من تعرضك للشعور بألم الرقبة والكتف، ولذا يجب عليك تجنب هذا الأمر عن طريق تجنب هذه العادة المضرة وتجنب الضغط علي عضلات جسمك، ومفاصلك.

- التدخين يعد من أبرز العادات المضرة لصحتك، ويعرضك للكثير من المشاكل العامة علي الصحة، لأنه يعرضك ويزيد من فرص إصابتك بسحب الكالسيوم من الجسم، ولذا يتسبب في بطء نمو العظام، ويجب الابتعاد نهائي عن التدخين، وتجنب هذه العادة المضرة والمضمرة لصحتك للحفاظ علي صحة مفاصلك وعظامك.

وأخيرا حث التقرير، علي ضرورة تجنب العادات السابق ذكرها، وتجنبها للحفاظ علي حدة الأعراض والإصابة بمشاكل في مفاصل الجسم، وتقويتها عن طريق ممارسة التماريين الرياضية المسئولة عن الحفاظ علي صحة العظام، وأيضا تقوية مفاصل الجسم.