شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا لمشاكل المعدة.. أطعمة غنية بالبروبيوتيك لصحة الجهاز الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد عسر الهضم والإمساك والإسهال والحموضة من بعض المشكلات التي قد نواجهها بعد تناول الكثير من الطعام غير الصحي، إذا كنت تعاني أيضًا من مثل هذه الأعراض، فانتقل إلى البروبيوتيك للراحة، فهي بكتيريا حية في الطعام تفيد أجسامنا بطرق مختلفة، وفقًا لكتاب "Healing Foods" الصادر عن DK Publishing House ، "الأمعاء الصحية هي التي تهضم الطعام والمغذيات بشكل صحيح، تعمل العملية الكيميائية الحيوية للتخمير في الأطعمة على تعزيز إنتاج البكتيريا الصحية التي تساعد في الحفاظ على أمعاء صحية وتمنع الاضطرابات المعوية، وإليك بعض الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك الشائعة والتي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي ،وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

إليك 5 أطعمة بروبيوتيك لمعدة صحية:

1. الزبادى:

تناول الزبادى في الوجبات هي طريقة رائعة لتحسين صحة الجهاز الهضمي، يجب على المرء تضمين الكثير من البروبيوتيك في نظامهم الغذائي للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي

2. الجبن القريش :

قد ينتج عن التخمر البروبيوتيك في الطعام، في حين أن معظم أنواع الجبن يتم تخميرها ، فإن (الجبن القريش) هو أحد الأنواع القليلة التي تحتوي على البروبيوتيك، اجعله نيئًا مع التوابل أو أضفه إلى السلطات والسندويشات.

3. المخللات:

كلنا نحب المخللات على طبقنا، وليس كل المخللات تقدم عددًا جيدًا من البروبيوتيك، اختر الأطعمة المخمرة بدلاً من الأطعمة المخللة فقط واحصل على الراحة من المشكلات المتعلقة بالمعدة

4. اللبن الرائب:

يعد اللبن الزبدي (أو الشاس ) المصنوع من اللبن الرائب الغني بالبروبيوتيك خيارًا رائعًا أيضًا، ليس هذا المشروب صحيًا فحسب ، بل إنه أيضًا منعش للغاية، استهلك هذه الأطعمة لراحة معدتك .