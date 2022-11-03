شكرا لقرائتكم خبر عن توقفى عن ارتداء العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام.. اعرفى الأضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت أخصائية بصريات بريطانية من ارتداء العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام، وقالت تينا باتيل إن هذا الأمر قد يؤدي إلى فقدان دائم للبصر.

ونقل موقع "تايمز أوف إنديا" عن جريدة "دايلي إكسبريس" أن ارتداء العدسات أثناء الاستحمام يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بحالة عين مؤلمة وخطيرة للغاية، تُعرف باسم التهاب القرنية الشوكميبة Acanthamoeba.

ما هو التهاب القرنية الشوكميبة؟

Acanthamoeba هي أميبا طبيعية تعيش بحرية ، وتعيش في مصادر مثل مياه الصنبور وأنظمة الصرف الصحي والتربة وأحواض السباحة وأحواض الاستحمام الساخنة والساونا.

أوضحت أخصائية البصريات تينا باتيل أنه يمكن أن تصاب بالتهاب القرنية Acanthamoeba إذا لامست المياه الملوثة العين، و عندما تصيب هذه الأميبا القرنية ، يمكن أن تؤدي إلى التهاب القرنية الشوكي و يزيد ارتداء العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام من مخاطر الإصابة بهذه الحالة النادرة.

أعراض التهاب القرنية الشوكي

تتشابه أعراض التهاب القرنية الشوكي إلى حد كبير مع التهابات العين الشائعة الأخرى ويمكن غالبًا تشخيصها بشكل خاطئ لذلك ، من المهم معرفة ذلك واستشارة طبيبك إذا واجهت أيًا منها. تشمل بعض الأعراض الشائعة ما يلي:

-عيون حمراء

- زيادة الحساسية للضوء

- ألم شديد في العين

- عدم وضوح الرؤية

- الشعور المستمر بوجود جسم غريب في العين

- تمزق مفرط

المضاعفات

التهاب القرنية الشوكيبة يصيب الغطاء الخارجي الشفاف للعين والذي يسمى القرنية يجب على المرضى استشارة طبيب العيون الخاص بهم إذا عانوا من أي من الأعراض المذكورة أعلاه، يمكن أن يؤدي تجاهل العلامات إلى مضاعفات خطيرة.

بصرف النظر عن الألم الشديد في العين ، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى إعاقات بصرية أو فقدان البصر أو العمى إذا لم يتم علاجه.

ويلاحظ الأطباء أنه في الحالات الشديدة ، قد تكون عملية زرع القرنية ضرورية.