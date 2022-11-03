الشتاء الفصل الأفضل لخسارة الوزن!

بيروت - نادين محمد - يعرف عن فصل الشتاء، فصل الخمول والزيادة في الوزن، هذا الاعتقاد شائع لدى العامة، غير أن الدراسات العلمية تؤكد خلاف ذلك تماماً ، أحدثها دراسة نشرت في Cell Reports Medicine، أكد خلالها الباحثون من جامعة كوبنهاغن أن ممارسة الرياضة فى بيئة باردة تضاعف من قدرة الجسم على حرق الدهون! ورأت الدراسة أن فصل الشتاء فرصة تسمح للراغبين والراغبات في خسارة الوزن في الحفاظ على الوزن المفقود، إذ إن تخسيس الوزن بشكل تدريجي يساعد على إتمام هذه الخطوة بنجاح تام، لأن فقدان الوزن الصحي ليس مجرد نظام غذائي وإنما نمط حياة مستمر يتضمن تغييراً طويل الأمد في عادات الأكل والتمارين الرياضية.

إذا كانت لديك رغبة في استغلال هذا الموسم من السنة لخسارة بعض من وزنك بدلاً من اكتساب المزيد منه، إليكِ بعض النصائح التي ستساعدك على تحقيق ذلك.

نصائح لخسارة الوزن في الشتاء

الشتاء الفصل المناسب لخسارة الوزن (الصورة من freepik)



• اللجوء إلى النوادي الرياضية المغلقة، إذ توفر لك المعدات المختلفة والمتنوعة في جو دافىء.

• ينصح الأطباء وخبراء التغذية باستبدال الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية بأخرى قليلة السعرات والمليئة بالعناصر الغذائية.

• احتساب ومراقبة السعرات الحرارية المتناولة.

• ممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق، فالجو البارد يساعد في حرق المزيد من السعرات الحرارية.

• يمكن تناول أنواع مختلفة من شاي الأعشاب، بدلاً من تناول العصائر والمشروبات التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، كالشاي الأخضر، شاي البابونج....

• تناول كوب من الماء قبل كل وجبة.

• بدلاً من تناول 3 وجبات رئيسية في اليوم بحصص كبيرة، ينصح الخبراء بتناول 5 وجبات خفيفة على مدار اليوم. كما يشددون على عدم إغفال وجبة الفطور.

• التخفيف من إضافة الملح إلى الأطعمة.

أطعمة تساعد على خسارة الوزن في الشتاء

اطعمة تساعد على خسارة الوزن في الشتاء (الصور من freepick)

في ما يلي قائمة بأنواع الأطعمة التي ينصح خبراء التغذية والأطباء بالإكثار من تناولها في الشتاء لخسارة الوزن:

• الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية من المنتجات الموسمية الخاصة بالشتاء، كالخضراوات والفواكه، من بينها، اليوسفي، البرتقال، البوملي، الإجاص، الرمان، الملفوف، الفلفل الحار، الكرنب، القرع... فهي تعزز الشعور بالشبع لساعات طويلة وتساعد على تنشيط حركة الأمعاء، ما يمنع تراكم الدهون.

• الحمضيات من الأطعمة الغنية بالألياف وذات سعرات حرارية قليلة، كما تحتوي على فيتامين C الذي يمنح الطاقة ويساعد على مقاومة الأمراض.

• أيضاً من الأصناف المحبذ تناولها في الشتاء لخسارة الوزن أنواع مختلفة من الحساء، كحساء العدس، الدجاج، خاصة في بداية الوجبة.

• الشوفان من المكونات الغنية بالألياف، يمنح شعوراً بالشبع لساعات طويلة. ينصح بتناوله على وجبة الفطور مع كمية من الفواكه، ما يجعل مذاقه أكثر شهية.

• الأطعمة التي تحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة، كالمكسرات، زيت الزيتون والأفوكادو..

• الأطعمة الغنية بالدهون المتعددة غير المشبعة، كالجوز، بذور عباد الشمس والأسماك، مثل السالمون، الماكريل مع ضرورة تجنب الأطعمة التي تحوي الدهون المهدرجة والمتحولة.

• الأطعمة الغنية بالبروتين، كاللحوم الحمراء الخالية من الدهون، صدور الدجاج والأسماك، بالإضافة الى البقوليات والحبوب الكاملة. فالبروتين أساسي لبناء كتلة العضلات والمساعدة على حرق المزيد من الدهون، كما يعزز الشعور بالشبع لساعات طويلة.

• مما لا شك فيه حاجة الجسم إلى السكر مع انخفاض درجات الحرارة، يمكن الحصول على حاجة الجسم من السكريات من خلال تناول بعض الأصناف من الأطعمة، كالبطاطس الحلوة، اليقطين، وكذلك من الفواكه الموسمية، كالموز، التفاح، البرتقال.. وغيرها

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