شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث في جسمك عند تناول 4 أكواب من الشاي يوميا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يساعدك شرب الشاي على فقدان دهون البطن وتحسين الذاكرة وإعطاء بشرتك توهجًا صحي ، بينما يفضل الكثير من الناس بدء يومهم بفنجان ساخن من القهوة ، فإن شرب بعض أنواع الشاي التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين قد يكون له تأثير أفضل حتى لو كنت من محبي القهوة ، فإن شرب الشاي يوميًا له العديد من الفوائد الصحية التي قدمها التقرير المنشور عبر موقع “brightside.

- قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري:

يعاني حوالي 1 من كل 10 بالغين في الولايات المتحدة من مرض السكري ، كما أن المزيد من الأطفال والمراهقين يصابون بهذا المرض، وليس من السهل علاج هذه الحالة ، ولكن يمكنك فعل الكثير لمنعها، وجد الباحثون أن شرب 4 أكواب أو أكثر من الشاي يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

-قد يفيد بشرتك:

نظرًا لأن شرب الشاي قد يمنعك من الإصابة بمرض السكري ، فقد يساعد أيضًا في منع بعض الأمراض الجلدية المزعجة،و يمكن أن يؤثر مرض السكري على بشرتك بعدة طرق مختلفة ، بما في ذلك الالتهابات البكتيرية والحكة،وعلى الرغم من أن شرب أي نوع من الشاي مفيد لجسمك ، إلا أن الشاي الأخضر قد يكون مفيدًا بشكل خاص لبشرتك. له خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات وقد ثبت فعاليته في علاج حب الشباب والبشرة الدهنية.

-قد يساعد شعرك على النمو بشكل أسرع:

أثناء استخدام الشامبو والبلسم المناسبين يمكن أن يساعدك بالتأكيد في الحصول على شعر أحلامك ، فإن شرب الشاي يوميًا قد يكون مفيدًا بنفس القدر. نظرًا لأن الشاي يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري ، فقد يساعدك في الحفاظ على شعرك صحيًا ولامعًا. عندما يتلف مرض السكري الأوعية الدموية ، لا يستطيع جسمك نقل العناصر الغذائية الأساسية بشكل صحيح إلى بصيلات الشعر ، مما قد يؤثر بدوره على نمو الشعر.

-تقوية الأظافر:

هناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعدك في الحصول على أظافر جميلة ، مثل دهنها بالخيار أو فركها بالليمون ، لكن شرب الشاي هو أسهل وألذ طريقة للعناية بأظافرك. إذا كنت تريد أن تبدو أظافرك مثالية ، جرب شاي ذيل الحصان . بالإضافة إلى كونه مشروبًا صحيًا خالٍ من الكافيين ، فقد ثبت أنه يجعل أظافرك أقوى وأقل هشاشة.