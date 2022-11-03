شكرا لقرائتكم خبر عن في شهر التوعية بسرطان البروستاتا.. تعرف على العوامل المسببة للإصابة والان مع تفاصيل الخبر
- العمر، فيعتبر من العوامل التي تتحكم في زيادة فرص الإصابة بسرطان البروستاتا، حيث يزداد فرص الإصابة بعد عمر الـ50، وبينما في سن 65 عاما فأكثر، يشخص 6 رجال بسرطان البروستاتا من كل 10 حالات.
- التاريخ العائلي، فهذا النوع من السرطانات يعد من الأمراض الوراثية، أي أنه يصاب به القرايب من الدرجة الأولى مثل الأب والأخ.
- التغييرات الجينية، حيث إن هناك احتمالا أن تزيد الطفرات الموروثة من جينات BRCA1 أو BRCA2، التي تسبب سرطان الثدي والمبيض للنساء، من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال.
- النظام الغذائي الغني بالكالسيوم قد يكون السبب في ارتفاع فرص الإصابة بسرطان البروستاتا، حيث أكدت بعض الدراسات أن هناك علاقة قوية بين هذان النوعان من الأطعمة.
- السمنة المفرطة تعد من أبرز أسباب الإصابة بسرطان البروستاتا، فزيادة الوزن تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة.
- التدخين، فهناك علاقة بين التدخين وزيادة خطر الوفاة بسرطان البروستاتا، ولذا يجب الإقلاع عن هذه العادة المضرة.