شكرا لقرائتكم خبر عن 7 وجبات خفيفة من البروتين لفقدان الوزن بشكل أسرع.. منها الزبادي اليوناني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الوجبات الخفيفة أحد الأسباب الرئيسية وراء زيادة الوزن، لكن يمكن استبدال وجباتك الخفيفة غير الصحية بوجبات خفيفة صحية من البروتين، وفى هذا التقرير نتعرف على 7 وجبات خفيفة من البروتين لفقدان الوزن بشكل أسرع، بحسب موقع "Health".

يلجأ الناس كثيرًا إلى الأطعمة الخفيفة المتاحة بسهولة للتعامل مع آلام الجوع، عادةً ما تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات المكررة، مما يجعلها بديلاً سيئًا للوجبات ، خاصةً إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، في مثل هذه الحالة ، يأتي البروتين لإنقاذك. يمكن أن يساعد البروتين في بناء العضلات وفقدان الوزن والشعور بالامتلاء بعد تناول الطعام.

1. الزبادي اليوناني

بصرف النظر عن كونه مصدرًا جيدًا للكالسيوم، فإن الزبادي اليوناني يحتوي أيضًا على نسبة عالية من البروتين لن تكون مغذية فحسب، بل ستبقيك ممتلئًا أيضًا لتجنب الإفراط في تناول الطعام لأنها تساعد في الشعور بالشبع.

تذكر أن الزبادي اليوناني قد يكون أفضل من الزبادي العادي إذا كان هدفك هو فقدان الوزن.

2. الخضار

يمكنك سلق بعض الخضار، أو عمل بعض السلطة أو ربما شطيرة صحية اختر الخضراوات التي تساعد على إنقاص الوزن مثل القرنبيط والبروكلي والأفوكادو والملفوف والخس والبازلاء الخضراء.

3. بيض مسلوق

بصرف النظر عن احتوائه على نسبة عالية من البروتين وفيتامين ب، يمكن أيضًا حمل البيض بسهولة ويعتبر البيض طريقة واحدة لفقدان الوزن لأنه يمكن أن يعزز معدل الأيض ويمكن أن يساعد في حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع.

4. زبدة الفول السوداني

اصنع شطيرة من زبدة الفول السوداني عندما لا يكون لديك الكثير من الوقت لقضائه في المطبخ إنها ليست فقط غني بالبروتين ولكنه لذيذ للغاية ويبقيك ممتلئًا لفترة طويلة.

5. اللوز

بالإضافة إلى كونه لذيذًا ومريحًا لتناول الوجبات الخفيفة، فإن اللوز غني بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتين وفيتامين E والريبوفلافين والمعادن النادرة والدهون الصحية. بصرف النظر عن هذا ، عند نقع اللوز ، فإنه يطلق إنزيمات معينة مثل الليباز التي تسرع عملية التمثيل الغذائي وتساعد في إنقاص الوزن.

6. الحمص

يمكنك تجربة البقوليات والحمص. فهي غنية بالبروتين ، وحمض الفوليك ، والحديد ، والمغنيسيوم ، والفوسفور ، والنحاس ، والمنغنيز - وكلها تساعد على فقدان الوزن بسهولة.

7. الفواكه

تعتبر الفاكهة خيارًا رائعًا عندما تبحث عن شيء سريع ولذيذ وصحي تناول الفواكه مثل البرتقال والجوافة والرمان والبطيخ والتفاح والموز والكيوي عندما لا ترغب في الطهي.