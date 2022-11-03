شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة هندى بها.. كل ما تريد معرفته عن بكتيريا "آكل لحوم البشر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى شخص يبلغ من العمر 44 في الهند الأطباء بسبب عدوى تسببت فيها بكتيريا أكل لحوم البشر، البكتيريا ، التي تسمى التهاب اللفافة الناخر، وفقًا للأطباء، وهي عدوى نادرة تصيب الجلد والأنسجة ويمكن أن تقتل الشخص بسرعة إذا لم تعالج جيدًا في الوقت المناسب.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام حسب الموقع الهندى " timesnownews"، فقد تعرض المتوفى لإصابة منذ عدة أيام في الفخذ بسيخ حديدي أثناء سقوطه من قطار.، وعولج لمدة أسبوع ، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى حتى مع انتشار العدوى بسرعة.

كان المريض يعاني من ضائقة تنفسية حادة وحالة سامة للغاية، وتم إدخاله على الفور في وحدة العناية المركزة الجراحية (SICU) ، ووضعه في جهاز التنفس الصناعي ، وبدأ العلاج دون تأخير.

اكتشف الأطباء ، من خلال التحقيق ، أن التهاب اللفافة الناخر تسبب في عدوى شديدة التهمت طرفه السفلي والمنطقة التناسلية، بحلول الوقت كانت البكتيريا القاتلة قد أصابته بالفعل بشدة. دخلت الكائنات الحية الأنسجة الرخوة من خلال ثقب في الجلد.

وقال الدكتور روي إنه على الرغم من إعطائه المضادات الحيوية القوية والعلاجات الداعمة الأخرى ، إلا أنه لم ينج.

ماذا يحدث في العدوى البكتيرية؟

بحسب المراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وهي عدوى يسببها التهاب اللفافة الناخر التي تهاجم الأوعية الدموية مسببة تجلط الدم، والذي يعيق بعد ذلك إمداد الدم إلى الأنسجة واللفافة والعضلات، مما يؤدي في النهاية إلى قطع إمداد الدم، التشخيص الدقيق والمعالجة السريعة بالمضادات الحيوية والجراحة العاجلة مهمة لوقف هذه العدوى.

يقول الأطباء إن التهاب اللفافة الناخر يمكن أن يؤدي إلى تعفن الدم أو الصدمة أو فشل الأعضاء أو حتى مضاعفات مدى الحياة من فقدان الأطراف أو التندب الشديد بسبب إزالة الأنسجة المصابة جراحيًا.

تشير بيانات مركز السيطرة على الأمراض CDC إلى أنه على الرغم من العلاج ، توفي ما يصل إلى 1 من كل 5 أشخاص مصابين بالتهاب اللفافة الناخر من العدوى في السنوات الخمس الأخيرة.

الجروح والخدوش

الحروق

لدغ الحشرات

الجروح الوخزية بما في ذلك الجروح المتكونة عن طريق الحقن

الجروح الجراحية

يقول خبراء الصحة إن البكتيريا الأكثر شيوعًا تدخل الجسم من خلال شق في الجلد ، والذي يشمل:أعراض الإصابة

تشمل بعض أعراض العدوى:

منطقة حمراء متورمة من الجلد تنتشر بسرعة

ألم حاد

ارتفاع درجة الحرارة

تقرحات أو بثور

صديد أو ناز من المنطقة المصابة

دوخة

التعب والإرهاق

الإسهال أو الغثيان

كيف تعتني بالجروح المفتوحة؟

نظرًا لعدم وجود لقاحات للوقاية من الالتهابات، بما في ذلك التهاب اللفافة الناخر، يجب أن تلتئم الجروح بسرعة حتى لا تصل إلى ذروتها في التهابات خطيرة. إليك بعض النصائح التي يمكنك اتباعها للعناية بالجروح والجروح: