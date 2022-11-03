شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أفضل وضع للنوم لتحسين عملية الهضم ومنع الارتجاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تريد تحسين عملية الهضم لديك، فيمكن أن يلعب تناول الطعام أثناء الوقوف مقابل الجلوس دورًا في الطريقة التي تشعر بها معدتك بعد الوجبة، هناك عدد لا يحصى من عوامل نمط الحياة الأخرى التي تلعب دورًا في هذا الصدد، هل تساءلت يومًا كيف يؤثر وضع نومك على الهضم؟ إليك ما تريد معرفته وفقا لما نشره موقع " wellandgood".

كيف تؤثر وضعية نومك على الهضم

نحن نعلم بالفعل أن الاستلقاء بعد الأكل وتناول وجبة كبيرة في وقت قريب جدًا من وقت النوم يمكن أن يعبث بالنوم والهضم لبعض الناس، علاوة على ذلك ، نظرًا لأن وقت عبور القناة الهضمية بالكامل يمكن أن يستغرق ما يصل إلى 73 ساعة أو أكثر ، فمن الواضح أن الجهاز الهضمي لا يزال يعمل، وإذا كنت تعاني من بعض مشاكل الجهاز الهضمي، يقول خبراء صحة الأمعاء إنه يجب إلقاء نظرة فاحصة على وضع نومك لمعرفة كيف يمكن أن يساعد أو يؤدي إلى تفاقم الأعراض.

ماذا يحدث لجهازك الهضمي عند الاستلقاء بعد الأكل؟

أظهرت دراسات متعددة أن النوم على الوضعية الجانبية اليمنى يزيد من نوبات ارتداد الحمض وحرقة المعدة مقارنة بالوضع الجانبي الأيسر، يُعتقد أن هذا يرجع إلى وضع المعدة التي تقع فوق الجزء البعيد من المريء عند النوم على الجانب الأيمن، بالإضافة إلى ذلك ، يلاحظ أن وضع رأسك أثناء النوم يمكن أن يؤثر أيضًا على وظيفة الجهاز الهضمي، مشيرًا إلى أن "ارتفاع رأس السرير مرتبط بنوبات ارتداد أقل."

هل من الأفضل دائمًا النوم على جانبك الأيسر لدعم عملية الهضم؟

إذا كنت لا تعاني من ارتجاع المريء، فلا يبدو أن هناك أي ميزة لإجبار نفسك على النوم على الجانب الأيسرعلاوة على ذلك ، أشار إلى أن إحدى الدراسات الصغيرة التي أجريت على متطوعين أصحاء أظهرت أن الوضع الجانبي الصحيح كان أفضل لإفراغ المعدة، على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لدعم هذه النتيجة بشكل قاطع.

يوصي عمومًا مرضى الارتجاع المعدي المريئي بالنوم على جانبهم الأيسر ورفع رأسهم في السرير بمقدار بوصة أو بوصتين ، لأن القيام بذلك يمكن أن يساعد في تقليل عدد نوبات الارتجاع الحمضي وقد يخفف أيضًا من الشعور بعدم الراحة.

يوصي بتجنب تناول وجبة ثقيلة قبل ثلاث إلى أربع ساعات قبل النوم، من أجل إبقاء حركات الأمعاء تحت السيطرة، وجدت إحدى الدراسات في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي أن الطرف العلوي من المعدة يقلل بشكل كبير من الأعراض لدى مرضى ارتجاع المريء وبالمثل ، ينصح بعدم تناول وجبة في منتصف الليل، لأن حركات الأمعاء الدقيقة هذه جزء لا يتجزأ من وظيفة الأمعاء وتوازن ميكروبيوم الأمعاء ، الامتناع عن تناول الطعام في الساعات الأولى من الليل مهم بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من الانتفاخ أو القولون العصبي .