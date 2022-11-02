تنحيف الفخوذ.. نصائح ووصفات

بيروت - نادين محمد - لمن تعاني من تراكم الدهون في منطقة الأفخاذ والتي تعرف كذلك بالأرداف، لا بد من أن تدرك أمراً مهماً للغاية، وهو أنه لا يمكن تنحيف منطقة معينة من الجسم حصراً دون سواها، بالطرق الطبيعية، أي بعيداً عن التقنيات التجميلية. لكن بالمقابل يمكن التركيز على اتباع روتين، يساعد في التخلص من الدهون الفائضة في الجسم بشكل عام، ما يؤدي بعد المواظبة والصبر إلى تنحيف منطقة الأفخاذ.

هذا الروتين يرتكز على:



هناك بعض الأنواع من التمارين الرياضية التي تساعد على تنحيف منطقة الأفخاذ، كـ :

• تمارين السكوات.

• تمارين البلانك الجانبية لمدة 30 ثانية لكل جانب.

• تمرين الجسر، وهو الاستلقاء على الظهر مع ثني الركبتين بحيث تلاصق الأقدام المؤخرة، ثم رفع الجذع ليصبح مظهر الجسم أشبه بالجسر.

• الدراجة الثابتة.

• المشي السريع أو الركض على جهاز المشي لفترات طويلة.

• السباحة.

اتباع نظام غذائي صحي



بالرغم من أن ممارسة التمارين الرياضية تساعد على حرق السعرات الحرارية، كذلك في تنحيف الجسم، من بينها الأفخاذ، إلا أن ذلك لا يتحقق دون اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، ينصح بأن يكون طويل الأمد والابتعاد عن الحميات الغذائية السريعة.

يتم خلال النظام الغذائي التركيز على الأمور التالية:

• التنويع في تناول الخضروات والفاكهة.

• تناول الحبوب الكاملة، مثل الأرز البني وخبز القمح الكامل.

• تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل البقوليات، والمكسرات، البذور، اللحوم الخالية من الدهون والبيض.

• تناول الزيوت الصحية، مثل زيت الزيتون...

• الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف، لأنها تمنح المعدة شعوراً بالامتلاء لفترة طويلة.

• التخفيف من عدد السعرات الحرارية المتناولة خلال اليوم.

• تجنب تناول الأطعمة المعلبة.

• التخفيف قدر الإمكان، لا بل يفضل الامتناع عن المشروبات المحلاة.

• تجنب إضافة الملح وتناول الأغذية الغنية بالملح والصوديوم، لأنها تؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، ما يتسبب بزيادة في وزن الجسم بشكل عام.

• الإكثار من تناول المياه على مدار اليوم، بمعدل لا يقل عن ليتر و ½. فالماء يسمح بالتخلص من السموم في الجسم، ما يساعد على التنحيف.

تدليك الأفخاذ



التدليك يعمل على تنشيط الدورة الدموية في منطقة الأفخاذ، ما يساعد على حرق الدهون المتراكمة في المنطقة.

يمكن الاستعانة ببعض الوصفات الطبيعية التي من شأنها أن تساعد في تحقيق هذا الهدف.

وصفات طبيعية لتنحيف الأفخاذ

القهوة لتنحيف الأفخاذ



المكونات

• 4 ملاعق صغيرة من القهوة المطحونة، أي البن.

• كمية مناسبة من الماء الفاتر.

الطريقة

• تمزج القهوة مع الماء للحصول على عجينة متماسكة.

• تدلك منطقة الأفخاذ بحركات دائرية لمدة 10 دقائق باتجاه عقارب الساعة، ثم 10 دقائق أخرى بالاتجاه المعاكس.

• ينصح باتباع وصفة القهوة لتنحيف الأفخاذ قبل كل استحمام.

زيت الزيتون والزنجبيل لتنحيف الأفخاذ

المكونات

• القليل من زيت الزيتون.

• كمية مناسبة من الزنجبيل المبروش.

الطريقة

• يوضع زيت الزيتون على النار إلى أن يصل حتى درجة الغليان.

• يضاف له الزنجبيل المبروش، ثم يرفع الخليط عن النار.

• يترك حتى يصبح فاتراً، ثم تدلك منطقة الأفخاذ بالخليط بحركات دائرية.

• ينصح بممارسة بعض التمارين الرياضية بعد دهن المنطقة بمزيج الزنجبيل وزيت الزيتون، ما يزيد معدل حرق الدهون في المنطقة.



إلى الوصفات التي تطبق موضعياً لتنحيف الأفخاذ، يمكن الاستفادة من أخرى يتم تناولها كمشروب، تساعد على حرق دهون الجسم، من بينها الأفخاذ.

وصفة البقدونس والليمون لتنحيف الأفخاذ



المكونات

• 30 فصاً من الوم.

• 6 أكواب من الماء.

• شرائح 4 حبات من الليمون.

• 3 ضمم من البقدونس.



الطريقة

• يوضع الماء، مع الثوم وشرائح الليمون على النار حتى الغليان لمدة 10 دقائق.

• يسكب فوق البقدونس المفروم ويحفظ لليلة كاملة في البراد.

• يتم تناول كوب منه على الرق قبل وجبة فطور صحية.

• ينصح بتكرار وصفة البقدونس والليمون لتنحيف الأفخاذ يومياً ولمدة شهر حتى تبدأ النتائج بالظهور.

الليمون لتنحيف الأفخاذ

المكونات

• عصير كيلوغرام من الليمون.

• قشر كيلوغرام من الليمون.

• ليتران من الماء.

الطريقة

• توضع قشور الليمون مع الماء على النار حتى الغليان لمدة 20 دقيقة.

• يصفى الماء ويضاف إلى عصير الليمون.

• يتم تناول كوب من مشروب الليمون قبل لوجبات بـ ¼ ساعة.

• ينصح بتكرار الليمون لتنحيف الأفخاذ يومياً ولمدة أسبوعين للحصول على نتائج مرجوة.

ملاحظة: الصور من freepik



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