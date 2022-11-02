شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل تحذر من احتواء خبز موجود بالسوبر ماركت فى بريطانيا على مبيد حشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت صحيفة ديلى ميل البريطانية، من أن 50% من الخبز الذى يباع في السوبر ماركت في بريطانيا يحتوي الآن على مادتين كيميائيتين على الأقل لقتل الحشرات، وتم عمل تحاليل على أرغفة بيضاء وبنية، والكعك، حيث وجد التحليل ما مجموعه 137 من بقايا مبيدات الآفات المختلفة في جميع المنتجات .

أظهرت الاختبارات الرسمية أن نصف الخبز الذي يتم شراؤه من السوبر ماركت يحتوي الآن على مبيدين أو أكثر - ضعف ما كان عليه قبل عام.

تم إجراء فحوصات على أرغفة بيضاء وبنية، وكعكات صغيرة، ووجدت 11 مبيدًا مختلفًا.

تم العثور على أقل بقليل من ثلث الخضراوات 30%، وأكثر من ثلثي الفاكهة 69% تحتوي على بقايا أكثر من مادة كيميائية واحدة، وفقًا لأحدث البيانات التي نشرتها حكومة المملكة المتحدة .

وجدت الحملة ما مجموعه 137 من بقايا مبيدات الآفات المختلفة في جميع المنتجات، بما في ذلك العديد منها المرتبط بالآثار الصحية المزمنة الخطيرة، وقد جمعت قائمة تضم عشرات الفاكهة والخضراوات التي من المرجح أن تكون فواكه ملوثة بمبيدات حشرية متعددة، ويتصدر العنب والجريب فروت القائمة.

قال مسؤول السياسة، نيك مول، إن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لمعالجة المستويات المتزايدة من المبيدات الحشرية في أطعمتنا، تم العثور على جميع أنواع الجريب فروت التي تم اختبارها تحتوي على العديد من بقايا مبيدات الآفات، مع أكثر من 90% من العنب، و 70 % من الموز وأكثر من 60 % من التوت.