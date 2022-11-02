شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. اعرفى طرق الوقاية من مرض السكرى النوع 2 عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر مرض السكرى من النوع 2 بشكل متزايد على الأطفال والمراهقين، وغالبًا ما يمكن الوقاية من النوع 2 أو تقليل المخاطر باتباع نظام غذائى صحى وإجراء تغييرات فى نمط حياة الأسرة، وفى التقرير التالى نوضح أسباب مرض السكرى لدى الأطفال وكيفية الوقاية من مرض السكرى من النوع 2 فى مرحلة الطفولة، وفقا لما نشره موقع verywellhealth.

داء السكرى من النوع 2 عند الأطفال

تعتبر زيادة الوزن عند الأطفال عامل خطر معروف لمقاومة الأنسولين (عندما لا يستجيب الجسم للأنسولين كما ينبغى)، وهى علامة على مرض السكرى من النوع 2.

تشمل العوامل التى يمكن أن تزيد من انتشار مرض السكرى من النوع 2 ما يلى:

فوق الوزن أو السمنة

نمط الحياة غير المستقر (عدم ممارسة الكثير من النشاط البدنى)

التغيرات الهرمونية فى سن البلوغ

تاريخ عائلى للإصابة بداء السكرى من النوع 2

مرض السكرى أثناء الحمل

الإصابة بحالة طبية أخرى تؤدى إلى مقاومة الأنسولين

إذا كان وزن طفلك زائدا ولديه أى من عوامل الخطر المذكورة أعلاه، فقد أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالتفكير فى التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم حول اختبار نسبة السكر فى الدم.

وتشمل العلامات الإضافية التى يجب مراقبتها وجود بقع جلدية فى طيات الجلد أو الإبط، بقع الجلد هى مناطق سميكة، داكنة، مخملية تسمى الشواك الأسود.

وضع خطة طعام عائلية

قد يساعد وضع خطة طعام عائلية طفلك في الحفاظ على نظام غذائي صحي والوقاية من مرض السكري من النوع 2.

خطة غذائية للوقاية من مرض السكرى من النوع 2

للمساعدة في الوقاية من مرض السكري من النوع 2 ، قم بدمج الأطعمة التالية في نظام طفلك الغذائي:

الفاكهة

الخضار غير النشوية مثل الفلفل والبروكلي والهليون والسبانخ

الحبوب الكاملة مثل الأرز البني ودقيق الشوفان والكينوا

قطع اللحم الخالية من الدهون

منتجات الألبان قليلة الدسم أو منزوعة الدسم

الأطعمة منخفضة الصوديوم

ما يجب تجنبه

يجب تجنب الأطعمة التي تحدث تغيرات مفاجئة في مستويات السكر في الدم أو الحد منها وتشمل هذه المواد الغذائية:

الأطعمة المصنعة بشكل كبير ، بما في ذلك المخبوزات والأطعمة المقلية

الأطعمة والمشروبات السكرية ، بما في ذلك عصير الفاكهة

الأطعمة الغنية بالدهون مثل منتجات الألبان كاملة الدسم واللحوم الدهنية

الكربوهيدرات البسيطة مثل الخبز الأبيض أو الدقيق

تناول الطعام في الخارج أو عناصر الوجبات الجاهزة

حجم الحصة

تعتبر أحجام الحصص الغذائية مهمة أيضًا لأن تناول الكثير من الكربوهيدرات في أي جلسة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

الهدف من إدارة مرض السكري من النوع 2 هو الحفاظ على مستويات السكر في الدم (أي ، الحفاظ عليها في نطاق صحي) قدر الإمكان. يجب أن تتضمن أحجام الحصص توازنًا من الكربوهيدرات (بما في ذلك الألياف) والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية.