مشروبات تخفض الدهون الثلاثية

بيروت - نادين محمد - تحتوي العديد من أنواع المشروبات المختلفة على مركبات قد تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول أو الحفاظ عليها بشكل صحي، مما تساعد على خفض الدهون الثلاثية في الجسم.

والكوليسترول هو مادة شمعية يستخدمها الجسم لتكوين الخلايا والهرمونات، ويعد البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) نوعان مختلفان من الكوليسترول.

وعندما تكون مستويات الكوليسترول غير صحية، فإنها تزيد من خطر الإصابة بحالات صحية خطيرة، مثل السكتة الدماغية أو النوبات القلبية، ولهذا نقدّم لكِ أبرز المشروبات التي تخفض الدهون الثلاثية.

يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين وغيرها من المركبات المضادة للأكسدة والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL ومستويات الكوليسترول الكلية.

كما يمكن أن يكون للشاي الأسود أيضًا تأثير إيجابي على الكوليسترول، ولكن بدرجة أقل من النوع الأخضر، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن الكميات المختلفة من الكاتيكين في الشاي تعني أن الجسم يمتص السوائل بشكل مختلف.

حليب الصويا

فول الصويا يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة، وقد يساعد استبدال الكريمة أو منتجات الألبان عالية الدسم بحليب الصويا أو الكريمات في تقليل مستويات الكوليسترول أو التحكم فيها.

وتوصي إدارة الغذاء والدواء (FDA) بتناول 25 غرامًا (جم) يوميًا كمصدر موثوق لبروتين الصويا كجزء من نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة والكوليسترول للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وبالإضافة إلى ذلك من الأفضل استهلاك فول الصويا بشكله الكامل والمعالج بشكل ضئيل مع القليل من السكريات والأملاح والدهون المضافة أو بدونها.



مشروبات الشوفان

يحتوي الشوفان على بيتا جلوكان، والتي تخلق مادة شبيهة بالهلام في الأمعاء وتتفاعل مع أملاح الصفراء ، والتي قد تمنع امتصاص الكوليسترول وتساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

وجدت مراجعة في 2018 أن مشروبات الشوفان، مثل حليب الشوفان ، قد توفر انخفاضًا أكثر اتساقًا في الكوليسترول من منتجات الشوفان شبه الصلبة أو الصلبة، إذ قد يوفر كوب 250 مل من حليب الشوفان 1 جرام من بيتا جلوكان.



عصير الطماطم

الطماطم غنية بمركب يسمى اللايكوبين، والذي قد يحسّن مستويات الدهون ويقلل الكوليسترول الضار LDL.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الأبحاث إلى أن تحويل الطماطم إلى عصير يزيد من محتواها من اللايكوبين.

عصير الطماطم غني أيضًا بالألياف التي تقلل الكوليسترول والنياسين.

وجدت دراسة أجريت عام 2015 أن 25 امرأة شربن 280 مل من عصير الطماطم يوميًا لمدة شهرين قد تعرضن لانخفاض في مستويات الكوليسترول في الدم، وتراوحت أعمار المشاركين بين 20 و 30 عامًا وكان مؤشر كتلة الجسم لديهم 20 درجة على الأقل.



عصير التوت

العديد من أنواع التوت غنية بمضادات الأكسدة والألياف، وكلاهما قد يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول.

على وجه الخصوص، يمكن أن تساعد الأنثوسيانين، وهو عامل قوي مضاد للأكسدة في التوت في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم، كما التوت منخفض أيضًا في السعرات الحرارية والدهون.

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المصدر: medicalnewstoday



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