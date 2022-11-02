علاجات منزلية للقضاء على البلغم 

بيروت - نادين محمد - إذا كنتِ تعانين من السعال المصحوب بمادة مخاطية (بلغم) ولم تكن الأعراض شديدة ، يمكنك علاجها في المنزل باتباع علاجات منزلية موثوقة.

على الرغم من أن نزلات البرد والسعال العادية ليست ضارة ، إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تتطور إلى مشاكل أكثر خطورة ، مثل البلغم. يجب ملاحقة البلغم والمخاط ومنعه من التراكم لأنها تشير في كثير من الأحيان إلى وجود عدوى.

ما هو البلغم؟

ينتج البلغم عن أي عدوى في الجهاز التنفسي السفلي مثل القصبة الهوائية والرئتين. يمكن أن تكون العدوى فيروسية أو بكتيرية أو فطرية.

عوامل خطر الإصابة بالبلغم:

يمكن لأمراض مثل الالتهاب الرئوي، والعدوى الخفيفة، والسل ، وسرطان الرئة، وتوسع القصبات، والتهاب الشعب الهوائية أن تسبب البلغم. كما أنه ناتج عن أمراض مجرى الهواء مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن والربو وتفاقم مرض الانسداد الرئوي المزمن.

يقول الأطباء إن أفضل طريقة لتقليل البلغم هي التخلص منه وإزالته تمامًا عن طريق العلاج الصحيح ومعرفة المسببات. ومع ذلك ، يمكن أيضًا علاجه في المنزل. لتقليل كمية البلغم ، يجب على المرء أن يقوم بعمل حمام البخار، وشرب الماء الفاتر. حتى يخرج البلغم الزائد.

في ما يلي طرق للتخلص من البلغم:

1. عسل و زنجبيل لتقليل السعال

امزجي ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل الطازج. خذي الشراب على الفور وتأكدي من ابتلاعه ببطء. تناوليه حسب الحاجة لتخفيف التهاب الحلق والسعال الجاف ، حتى ثلاث مرات يوميًا. يقلل الزنجبيل من التورم الناتج عن التهاب الحلق، بينما يساعد العسل في تهدئته والسيطرة على نوبات السعال.



2. اشربي الكثير من الماء

الجفاف يساعد على تراكم البلغم الزائد في الشعب الهوائية. إذا كنتِ تعاني من الجفاف، فسيتكوّن المخاط أيضًا، مما يجعله أكثر سمكًا ويصعب طرده. اشربي الكثير من الماء لأنه يساعد على تليين أي مخاط في حلقكِ لذلك سيكون من الأسهل إخراج السعال وطرده من الممرات الهوائية. الماء الدافئ أفضل بكثير للشرب.

3. الغرغرة بالماء المالح

تساعد الغرغرة بالماء المالح على تطهير حلقك وتقليل المخاط. أضيفي 2-3 ملاعق كبيرة من الملح إلى كوب ماء دافئ. خذي رشفة من الماء المالح، واحتفظي به على حلقك مع إمالة رأسكِ للخلف بدلاً من ابتلاعه، وتغرغري لبضع ثوان. ابصقي الماء بعد ذلك وكرري العملية. كل ساعتين إلى ثلاث ساعات خلال اليوم ، يمكنكِ تكرار هذا الإجراء حسب الضرورة.

4. نظام غذائي مغذي لتجنب الإصابة

مع بداية الشتاء انتبهي لنظامكِ الغذائي أثناء التعامل مع مشاكل البلغم. للتخلص من البلغم الزائد ، أضيفي المزيد من الهيل (الحبهان) والبصل والأناناس والزنجبيل والثوم والفلفل. تعمل الأطعمة الحارة والجرعات العالية من الفلفل الحار كمزيلات احتقان طبيعية، مما يؤدي إلى تخفيف المخاط وبدء إزالته.

5. البخار بالزيت العطري

استنشقي البخار من وعاء من الماء الساخن لتخفيف البلغم. لتشعري بتحسن، يمكنكِ القيام بذلك مرة أو مرتين يوميًا حسب الضرورة. يعد استنشاق البخار طريقة يمكن أن تساعد في إزالة المخاط المتراكم في الجهاز التنفسي، ولكن إضافة بضع قطرات من الزيوت العطرية الطبية إلى الماء قد يجعله أكثر فعالية.



6. شاي الاعشاب

أفضل علاج للبلغم هو شاي النعناع. له خصائص مضادة للالتهابات ، مضاد للميكروبات ، ومضاد للأكسدة. ثبت أن هذه الخصائص تنظف المجاري التنفسية من المخاط أو البلغم مع تعزيز مناعة الجسم ضد المرض.

المصدر: health shots

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